Corpore Sano

00:00 · 21.01.2017

Oferecer assistência ambulatorial de acupuntura a valores simbólicos é o que propõe o Curso de Especialização em Acupuntura Tradicional, resultado da parceria entre a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto Acus Natus, referência na área das terapias integrativas, com ênfase para a Medicina Tradicional Chinesa (MTC). As aulas de aperfeiçoamento prático são realizadas no Ambulatório Supervisionado, onde os tratamentos acontecem toda sexta-feira, das 13h às 20 horas. O agendamento de consultas pode ser feito pelos telefones (85) 98769.6981 (WhatsApp), 3472.6471 ou pelo site institutoacusnatus.Com.Br.

Medicamento à base de maconha

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou um medicamento à base de maconha para tratar espasticidade, doença que altera o tônus muscular. Trata-se do primeiro medicamento à base de Cannabis sativa aprovado no País. A droga, que já é aprovada em outros 28 países, não é indicada para tratar epilepsia e nem pode ser consumida por pessoas com menos de 18 anos.

Sim

Novidade

Terapias alternativas como meditação, arteterapia e reiki agora fazem parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que os serviços são oferecidos por iniciativa local, mas recebem financiamento do Ministério da Saúde por meio do Piso de Atenção Básica (PAB) de cada município.

Não

Mito

Ardor ao urinar nem sempre significa infecção urinária. O alerta é da ginecologista Regina Paula Ares. "Segundo pesquisas, apenas 20% dos casos de dor e ardor são infecções urinárias. Esse problema pode estar relacionado a infecções ginecológicas, traumatismo local ou irritações".

TPM sem controle

De acordo com uma pesquisa de cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, as mulheres que mais sofrem com a TPM não têm o poder de controlar essas mudanças de humor que agem quase como uma arma biológica dentro delas mesmas. O estudo pode abrir portas para novas formas de tratamento. O próximo passo será realizar análises em neurônios. Para isso, os pesquisadores utilizarão técnica que permite gerar células cerebrais a partir de células tronco.

Clube Viva

Com serviços voltados para aspectos psicológicos, físicos, cognitivos e sociais de idosos e aposentados, o Centro Dia - Clube Viva foi inaugurado no último dia 19, em Fortaleza. Info: (85) 99924.0593 ou clubevivafortaleza@gmail.Com

Consciência

O livro "A dieta Smartfood - Os 30 alimentos que estimulam a longevidade" (selo de bem-estar Bicicleta Amarela), de Eliana Liotta, Pier Pelicci e Lucilla Titto, propõe formas de prevenir patologias relacionadas ao envelhecimento.

"Há uma rachadura em tudo. É assim que entra a luz"

Leonard Cohen

Escritor e compositor

A coluna foi redigida pelas repórteres Karine Zaranza e Jacqueline Nóbrega - vida@diariodonordeste.Com.Br