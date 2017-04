Corpore Sano

00:00 · 28.01.2017

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 41 milhões de crianças com menos de cinco anos são obesas ou estão acima do peso no mundo. No Brasil, mais de um terço das crianças entre 5 e 9 anos está obesa. O alerta vem também da última Pesquisa Nacional de Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ela revela que 60,8% dos bebês com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos. Destaca-se que uma alimentação inadequada pode não somente levar ao desenvolvimento de doenças crônicas relacionadas à obesidade, como também dificultar o processo de aprendizado.

Substância em alimentos pode causar câncer Comer pão e batatas torrados demais leva à ingestão de uma substância química que pode causa câncer, de acordo com a agência britânica Food Standards Agency. Em vez de tostar, fritar ou assar um alimento até ficar marrom, a orientação é fazer isso até que a comida atinja no máximo uma cor dourada. O motivo é que torrar alimento com amido leva à produção elevada de acrilamida.

Sim

Vírus

Estudo liderado pela Fiocruz mostra que o antiviral sofosbuvir, atualmente utilizado para tratamento da hepatite C, possui ação contra o vírus zika. O efeito foi observado em testes com diferentes tipos de células, incluindo células neuronais humanas. Os resultados foram publicados na revista científica internacional "Scientific Reports".

Não

Infertilidade

Pesquisa realizada por cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos concluiu que produtos químicos usados na fabricação de protetores solares e de outros produtos de higiene pessoal que filtram os raios UV podem desenvolver ou intensificar a infertilidade entre os homens.

Proteção dos bebês

Como o sol tem efeito cumulativo na pele, a proteção das crianças deve ser feita desde cedo. Os bebês devem usar protetor solar a partir dos seis meses de idade. "Quando sair de casa no carrinho, tem que usar sempre a capota de proteção para evitar a exposição direta", explica a dermatologista Caroline Assed, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dos 6 meses aos 5 anos, as crianças devem usar os filtros infantis que têm menos substâncias químicas prejudiciais à pele.

Bariátrica

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, houve aumento de 7,5% no número de cirurgias bariátrica. Foram feitos 100 mil procedimentos em 2016. As mulheres representam 76% dos pacientes.

Alimento x câncer

Pesquisadores do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa descobriram que os nutrientes presentes em agrião, brócolis e casca de laranja possuem efeito terapêutico no tratamento do câncer.

"Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente"

Jiddu Krishnamurti

Filósofo

A coluna foi redigida pelas repórteres Karine Zaranza e Jacqueline Nóbrega - vida@diariodonordeste.Com.Br