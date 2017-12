Ceia saudável

00:00 · 23.12.2017

No caso de a ceia de Natal oferecer um prato mais calórico, ele pode ser consumido em pequenas porções. Os líquidos devem ser evitados na hora da refeição

No fervor das intermináveis festas de fim de ano, a maior preocupação para alguns é comprometer a dieta e tudo o que foi conquistado ao longo do ano e para isso é preciso ter disciplina.

Nesse período em que a ingestão calórica é maior, é necessário intensificar os exercícios físicos. "Assim, conseguimos manter a balança de ingestão x gasto calórico equilibrada, minimizando os efeitos dos exageros de fim de ano", destaca o educador físico Eduardo Lopes.

Com relação à alimentação, é importante manter as refeições de forma regular ao longo do dia para não chegar ao evento com muita fome. Segundo conselhos da nutricionista Roberta Lima, o ideal é começar a refeição por uma salada rica em fibras para se manter saciado.

"Na hora de montar o prato principal, escolha uma proteína magra, o peru é uma excelente opção, acompanhada de uma porção de carboidrato integral e, para a sobremesa, aproveite a variedade de frutas, normalmente, oferecidas no jantar".

Os maiores vilões da ceia de Natal são as sobremesas, farofa, carne de porco e salpicão. Para tornar essas receitas mais saudáveis, a dica da especialista é substituir o creme de leite por iogurte, as preparações fritas por assadas, a farinha de mandioca industrializada pelas de oleaginosas e a batata inglesa pela doce ou aipim.

As frutas secas (tâmaras, damasco, uva passa) podem ser utilizadas como aperitivo, porém, com moderação, pois, contêm alto teor de carboidratos.

As castanhas, amêndoas e nozes são boas opções por serem ricas em fibras, vitaminas e minerais, mas, sempre em pequenas quantidades. "Consuma bastante líquido e modere a ingestão de bebidas alcoólicas", diz a nutricionista Roberta Lima.