Ceia saudável

00:00 · 24.12.2016

Nem todos os alimentos que compõem a ceia são saudáveis. Por isso, as carnes magras como, por exemplo, lombo, peru, frango e peixes são as mais indicadas

Mais um fim de ano se aproxima e com ele as tentações das ceias de Natal e Réveillon. No entanto, com o prazer das guloseimas natalinas vem a culpa dos quilinhos a mais.

Para ajudar a quem passou o ano comprometido com a dieta na difícil tarefa de não perder a linha nestes últimos dias de 2016, a nutricionista Cintya Bassi, dá algumas dicas para começar 2017 mais saudável.

De acordo com a nutricionista, as comidas mais calóricas estão liberadas, porém deve haver um equilíbrio. "É um dia de festa e não de uma alimentação cotidiana. Por isso, pode, sim, comer algo mais calórico".

Contudo, é necessário moderar nas porções e mesclar com frutas, sucos naturais e saladas, além de cuidar da hidratação.

O ideal é equilibrar a dieta o ano todo, assim não será um dia atípico que trará consequências ruins ao organismo.

"Experimente pequenas porções dos pratos que mais gosta e priorize o preparo com produtos frescos e naturais", aconselha.

SAIBA MAIS

As frutas oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas e pistache são ótimas fontes de nutrientes. Além delas, as secas e desidratadas;

Em relação aos doces, costumeiramente mais difíceis de resistir, o ideal é optar por aquele preferido. Porém, de maneira moderada. Para quem costuma prepará-los em casa, recomenda-se que sejam selecionados os menos calóricos, como a rabanada assada ao invés da frita e o chocolate com maior concentração de cacau;

Quanto às bebidas, o ideal é substituir as que contêm álcool por água de coco, água aromatizada ou sucos naturais. Duas boas opções para se hidratar e auxiliar na digestão são os sucos de melancia com gengibre e o de abacaxi com hortelã.