Causa dos hematomas deve ser investigada

00:00 · 24.12.2016

O que ocorre quando o sangue das veias e artérias deixa o interior dos vasos sanguíneos e se acumula em outras áreas do corpo? Segundo o hematologista Erich de Paula, do Comitê de Trombose da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), "a gravidade do hematoma varia conforme o local onde ele se forma, perto ou não de órgãos, e seu tamanho, que pode ou não comprometer o bom funcionamento de outros órgãos".

Os hematomas que observamos na pele após pancadas, ou após coletas de sangue, por exemplo, são formados pelo sangue que extravasa de pequenos vasos sanguíneos que se rompem em decorrência do trauma local, a pancada ou a picada da agulha. Este sangue extravasado não volta a circular normalmente, e só desaparecerá quando for completamente absorvido pelas células de defesa de nosso corpo, o que leva dias.

Esta reabsorção envolve várias reações químicas que modificam a cor do sangue e de seus metabólitos, o que explica a mudança de cor de um hematoma.

De forma espontânea

As manchas arroxeadas na pele, que surgem após pancadas tendem a não representar risco para a saúde. Mas desde que pequenas, restritas ao local do trauma, e autolimitados (deixam de crescer espontaneamente), pela ativação da coagulação do sangue.

A preocupação deve existir quando os hematomas surgem de forma espontânea, sem que tenha havido algum trauma, e em vários locais do corpo. Isto pode significar uma alteração da capacidade de coagulação do sangue, especialmente se ocorrer de forma abrupta em quem não apresentava esta tendência.

"Um outro sinal de alarme é quando os hematomas surgem juntamente com outros tipos de sangramento (gengiva, nariz, etc), em intensidade diferente do normal para aquele paciente", pontua o Dr. Erich de Paula.

Reações de alerta

É importante chamar atenção para as pessoas que apresentam uma tendência a formarem mais hematomas, muitas vezes mediante traumas mínimos ou simples aumentos da pressão sobre os vasos sanguíneos.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando um cinto está muito apertado, ou o apoio prolongado da coxa contra uma mesa. São machas não representam uma doença (são causa e efeito).

Alguns medicamentos muito usados, como a aspirina, aumentam a chance de formação de hematomas. Por isso, a avaliação de uma pessoa que acredite apresentar uma maior tendência à formação de hematomas deve ser feita pelo médico.