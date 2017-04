As listinhas na pele que comprometem o visual

00:00 · 07.01.2017

No tratamento de microvasos, como, por exemplo, no caso da odontóloga especialista em dentística estética restauradora Danielle Freire de Alcântara, a escleroterapia é o procedimento mais indicado pelo cirurgião ( Fotos: Lucas Moura ) A escleroterapia, além de ser considerada uma técnica prática, é um dos processos de aplicações mais rápidos e eficazes na eliminação das microvarizes

Varizes são doenças venosas causadas, principalmente, por fatores hereditários, hormonais ou sedentários. Segundo o cirurgião vascular Dr. Rinaldo Paes de Andrade Freire, quem mais sofre com esses problemas são pessoas que trabalham muito tempo em pé, sem mexer as pernas, como cirurgiões, dentistas, oftalmologistas, padres, entre outros.

As veias são válvulas que precisam de movimento. Se a pessoa fica estática por um grande período, elas dilatam e o sangue não retorna corretamente. Mas a partir do momento em que a pessoa volta a se movimentar as veias voltam a trabalhar.

"Porém, se a circulação diária não é realizada de maneira adequada, um dia, essas veias param e não retornam mais. É o momento em que a veia adoece e não trabalha mais", afirma.

Quando as varizes se localizam logo abaixo da pele, o cirurgião diz que o procedimento mais indicado simples, rápido e eficaz é o cirúrgico. As varizes na pele, chamadas de microvarizes, podem ser tratadas com diversos métodos. Para o Dr. Rinaldo Freire, com mais de 40 anos de experiência na área, a escleroterapia é o método mais comum e efetivo no tratamento dos microvasos. Nunca registrou nenhum tipo de problema com as aplicações.

Já a técnica da espuma, apesar de ser antiga e utilizada por alguns profissionais na eliminação das veias doentes, é um dos processos que o médico não costuma trabalhar. "Respeito a atuação de cada um, mas, particularmente, prefiro não usar, porque acho muito perigoso trabalhar com bolhas na corrente sanguínea. Mesmo que nunca tenha ocorrido nenhum equívoco na aplicação do procedimento, existem riscos, os quais prefiro evitar", complementa.

Dicas

Algumas pessoas falam que subir escadas quebra as veias. Conforme o especialista, subir escadas é um bom exercício para evitar que elas adoeçam. A musculação e o salto alto também protegem as veias. Na opinião do Dr. Rinaldo Freire, o salto Anabela deixa a panturrilha, conhecida entre os profissionais como o coração venoso periférico, e as pontas dos pés mais retesadas, o que impede a dilatação dos vasos.

Mesmo sentada, a pessoa precisa movimentar os pés. O simples exercício evita inchaço, cãibras, dores e o aparecimento das varizes. Ao assistir televisão ou ir ao cinema, o ideal é colocar as pernas em posição elevada. Nas viagens longas, o uso de meias é necessário. "Eu e minha equipe só operamos com meias elásticas. Pelo fator hereditário eu deveria ter muitas varizes, só não as tenho por conta dos cuidados", revela.

Os hormônios enfraquecem as veias e a obesidade faz com que a pessoa fique mais tempo parada, o que favorece a dilatação. Nesse caso o melhor exercício é movimentar a musculatura das panturrilhas.

"Elas são as melhores meias que Deus nos deu, e o ato de movimentá-las com frequência reduz o esforço do cérebro, do coração e das válvulas das veias na realização do bombeamento correto do sangue", afirma o cirurgião vascular. Outras sugestões bastante recomendadas pelo especialista para melhorar a circulação e a oxigenação é trocar o elevador pela escada. Praticar esporte desde a infância, além de evitar o sedentarismo, diminue a probabilidade do aparecimento das varizes.

"Tem pessoas que nascem com veias doentes. Nesse caso, os vasos dilatados estão ligados a fatores genéticos. Por isso, é importante procurar um especialista para prevenção", diz.

Nos casos em que o paciente necessita se submeter à cirurgia e se ela for considerada de grande porte, o repouso deve ser absoluto de até seis horas. O ideal é que a pessoa não levante a cabeça precocemente para evitar a cefaleia pós-raqui.

Depois desse período, é fundamental que o paciente se levante e tente caminhar. Ao deitar, que o paciente procure elevar os membros inferiores. Outro detalhe é não ficar deitado por longos períodos. "Uma pessoa operada que passa mais de cinco dias de cama sem se mexer pode ter uma embolia pulmonar, que é praticamente igual à morte. Meus pacientes andam precocemente no pós-operatório".

Cuidados

Nos tratamentos com aplicações, o médico indica o uso de atadura para que o medicamento demore por mais tempo dentro das veias. A pessoa pode fazer compressas de gelo em casa para eliminar qualquer hematoma e retomar as atividades de imediato.

O profissional explica que não existe um resultado melhor no tratamento das varizes do que a cirurgia. Isso porque, se for aplicado o método da espuma na crosta da safena, o paciente terá um ano ou dois sem problemas, mas na cirurgia é retirada a veia e colocada fora, não tem como a variz retornar.

"A cirurgia de safena, para ser bem feita, o médico precisa ter o cuidado de ligar os colaterais para evitar sérios problemas", conclui o Dr. Rinaldo Freire.