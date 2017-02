As diversas finalidades da técnica cross pilates

00:00 · 04.02.2017

O pilates suspenso tem a função de descomprimir as vértebras. A tração do tecido favorece o fortalecimento e a conexão dos músculos ( Fotos: Kleber A Gonçalves ) Os movimentos de flexão e extensão dos joelhos, ombros, pernas, abdômen e glúten trabalhados na prancha, específica do cross, exigem força e equilíbrio

Cross pilates é um processo de condicionamento físico desenvolvido a partir da fusão de princípios do treinamento funcional ao pilates. Criado pela fisioterapeuta Simone Fonseca de Cascavel, no Paraná, a técnica inclui o treino de simples movimentos do cotidiano, como agachar, girar, puxar, levantar aos mais elaborados pertinentes à prática esportiva de alto rendimento.

A atividade permite a execução de movimentos conforme a necessidade individual e a intensidade adequada para cada pessoa. Segundo a fisioterapeuta, do Studio de Pilates Apoena, Alice Magalhães, o método desenvolve um universo de possibilidades de exercícios, do simples aos mais desafiadores.

"Por isso, é indicado tanto para quem precisa de reabilitação quanto para o público que busca boa forma física, mas não se adapta aos treinamentos convencionais", revela a expert.

Benefícios

O método promove o condicionamento físico, o metabolismo, a correção da postura, além de contribuir para o emagrecimento e permitir ganhos de força muscular, flexibilidade, equilíbrio e resistência cardiorrespiratória.

Tudo isso, dentro dos padrões de movimentos funcionais, ou seja, parecidos com os movimentos realizados no dia a dia, em casa, no trabalho ou na prática esportiva. No caso do músico e esportista Heric Carvalho, vítima de acidente vascular cerebral, a prática da modalidade tem sido recurso avançado, específico e primordial na recuperação dos movimentos físicos e equilíbrio motor do ex-atleta.

Com um ano de treino, além de driblar a atrofia muscular, Heric Carvalho abandonou a cadeira de rodas, adquiriu independência na realização das necessidades básicas do dia a dia e há seis meses voltou a pegar ondas leves.

"Essa é a única terapia física que pratico desde que sofri o AVC. Ainda tenho que recuperar os músculos internos de sustentação. Porém, estou muito satisfeito com os bons resultados", revela o músico.

A técnica é recomendada para quem deseja transformar o corpo de forma rápida e duradoura, os portadores de distúrbios físicos, em fase de tratamento ou em manutenção, pós-tratamento, para atletas de alto rendimento e os que pretendem melhorar a saúde.

Convencional

A diferença do cross pilates para o convencional é a inclusão dos princípios do treino funcional. "Ele inclui exercícios intensos, treinos cardiometabólicos, equilíbrio, flexibilidade e potência que garantem os propósitos dos praticantes", conclui Alice.

"Realizado em aparelhos de suspensão, as aulas de cross pilates podem se tornar ainda mais dinâmicas e desafiadoras"

Alice Magalhães - Fisioterapeuta