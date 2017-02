Alongar é preciso

00:00 · 04.02.2017 por Karine Zaranza - Especial para o Vida

O corpo humano é como uma máquina. As articulações são as engrenagens responsáveis pelos movimentos e por serem exigidas o tempo todo, a cada sentar ou levantar, por exemplo, correm o risco de sofrer desgastes e lesões. As dores articulares e também as musculares são comuns, podendo até comprometer ou limitar os movimentos. De acordo com a fisioterapeuta especialista no método SGA/ RPG, Goretti Maia, o alongamento é uma excelente forma de reduzir a sobrecarga nas articulações e também de esticar o músculo.

"Recebo muito em meu consultório pessoas com problemas no ombro e na lombar. Eles estão mais curtos por causa do estresse. A postura do estress é de combate. O hormônio descarregado tem uma tendência de se acumular no tendão. A emoção se aloja no corpo. E essa postura fechada vira uma deformidade", explica Goretti. Segundo ela, as principais queixas são de dor muscular em ombro, pescoço e na região lombar.

É indicado para todas as pessoas, de crianças a idosos, excetuando aqueles com algum tipo de lesão aguda. No entanto, a fisioterapeuta aponta, ainda, que são os atletas ou os "estressadinhos" os que mais precisam das sessões de alongamento.

A indicação é a realização desses movimentos pelo menos três vezes por dia. Goretti brinca: "Uma vez por semana é melhor que nada. Duas vezes é bom. Três vezes é o indicado. Eu faço todo dia. Se cada um fizesse 20 ou 30 minutos diários sentiria facilmente o resultado", explica.

Rotina

O educador físico Rodrigo Fisch alerta que o hábito de incluir exercícios durante o dia a dia auxilia na prevenção das dores. Quem costuma ficar muito tempo numa mesma postura, como sentado em frente a um computador ou à televisão, por exemplo, fatalmente sentirá dores. "A musculatura que estabiliza nossa coluna também é composta de músculos menores que, em sua grande maioria, não são estimulados e isso causa uma grande fadiga, trazendo assim dores, cansaço e tensão muscular", enumera.

Ele, portanto, indica a realização, sempre acompanhada ou orientada por profissionais, de exercícios de hiperextensão da coluna, rotação de tronco e lateralização. Todos de fácil execução e com a realização em qualquer lugar.

A advogada Úrsula Pinheiro, 32 anos, inseriu o alongamento em sua rotina desde a infância. Aos cinco anos, quando iniciou a prática de karatê, começou a ser orientada a alongar. Depois vieram aulas de futsal, corrida e pilates. O objetivo sempre foi o de proteger contra lesões.

No entanto, para além da sala de aula, ela sente a diferença sempre que deixa de fazer os alongamentos diários. "Quando passo três semanas sem praticar eu sinto dores na lombar e no quadril, que eu tenho bursite", conta ela que faz aula de alongamento duas vezes por semana, mas leva para os outros dias a prática, inclusive, durante a rotina no escritório de advocacia.

A fisioterapeuta costuma orientar seus pacientes a colocar o despertador a cada 45 minutos para lembrar àqueles que trabalham sentado a levantar e caminhar um pouco. "O simples fato de se levantar e fazer uma caminhada vai fazer com que a coluna não se fixe na mesma posição. Já atendi uma mulher que trabalhava 8 horas por dia sentada. Ela se orgulhava em não levantar. Chegou ao consultório com fratura por achatamento de vértebra. É possível que a pessoa não sinta no momento, mas a médio e longo prazo o organismo reclama".

Quando realizar?

Outro ponto bastante debatido é quando se deve realizar os exercícios de alongamento. Antes ou depois da atividade física. Goretti e Rodrigo concordam que o melhor horário de fazer alongamento é estando absolutamente frio. "Não sendo esse caso, tem que ser depois da atividade física. Quando se alonga, se quebra a fibra muscular. Se o treino for de força, corre-se o risco de, ao invés de proteger, causar lesões", defende a fisioterapeuta. O educador físico acrescenta que, se a sessão de treinamento é focada na flexibilidade ou o aluno tenha um grau elevado de encurtamento, o ideal seria iniciar e terminar com o alongamento.