Alívio rápido é essencial quando o assunto é dor

00:00 · 31.12.2016

Dores nas pernas e na região inferior/ lombar são as mais frequentes. Realizar alongamentos é essencial, mas sempre com a orientação de um educador físico

A busca pelo alívio rápido para conseguir ter de volta o controle é o principal objetivo de quem sofre com dor. Segundo a pesquisa "A dor do cotidiano", feita pelo Ibope Conecta em parceria com Advil (Pfizer Consumer Healthcare), 78% dos participantes afirmaram que a solução que mais buscam em um medicamento é o alívio rápido.

"As pessoas têm compromissos e metas a cumprir. A demanda faz com que queiram eliminar a dor o mais rápido possível", pontua o reumatologista Sílvio Figueira Antonio.

Dores frequentes

Quando o tema é exercício físico, seu excesso, falta ou prática equivocada estão diretamente ligados à dor que muitos brasileiros sentem. Segundo o estudo, a dor muscular que mais incomoda está localizada nas pernas (59%), enquanto a parte das costas mais afetada é a inferior, perto da lombar (54%).

De acordo com o especialista, a falta de condicionamento físico e exercícios mal conduzidos são as principais causas de dores nas pernas. "Realizar alongamento e contar com a orientação de um profissional de educação física são atitudes importantes para evitar esse tipo de dor. O cuidado com a ergonomia no trabalho também é fundamental", descreve o especialista.

Ao se levar em conta a faixa etária, as pessoas entre 25 e 34 anos são as mais afetadas pelas dores nas pernas (63%), seguidas por quem tem mais de 55 anos (53%) e por aqueles entre 35 e 54 anos (50%).

Em relação à dor nas costas, principalmente na região lombar, resulta da má postura, falta de alongamento, de condicionamento muscular e, até mesmo, de tensões causadas pela rotina.

"Movimentos comuns do dia a dia, se realizados de forma incorreta, podem levar ao aparecimento da dor lombar", destaca Dr. Sílvio Figueira Antonio. Como exemplo, cita que arrumar a cama, carregar compras pesadas ou passar muito tempo sentado são atividades que podem desencadear a dor.

Bons resultados

