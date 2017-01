Alimentação saudável começa na cozinha

00:00 · 21.01.2017 por Jacqueline Nóbrega - Especial para o Vida

A primeira edição do curso foi um sucesso. Não é necessário conhecimento prévio para se inscrever na aula, de acordo com a nutricionista Andressa Fontes

O Complexo Nutriclinic está com inscrições abertas para o curso de Culinária Básica voltada para o Público Masculino, que acontece dia 28 de janeiro, de 9h às 13h, ministrado pela nutricionista Andressa Fontes.

O objetivo da aula é fazer com que os homens coloquem a mão na massa e aprendam receitinhas práticas e saudáveis. A profissional irá ensiná-los sete pratos que se complementam: salada tropical com camarão, feijão verde funcional, leite vegetal, molho de agrião, estrogonofe de frango fit, bechamel funcional e chips de legumes.

No final do curso, as comidinhas são servidas como um almoço para a turma. "Percebemos que tinha uma grande demanda de homens que moram sozinhos ou de casais que nem sempre a mulher tem total disponibilidade para preparar a refeição, até porque é necessária uma parceria entre os dois. O curso foi uma maneira deles ficarem à vontade para aprenderem receitas saudáveis em um ambiente descontraído. Eles aprendem brincando, porque, de fato, colocam a mão na massa", explica Andressa, que destaca não ser necessário conhecimento prévio em culinária para se inscrever na aula.

"Temos um retorno bem legal. Às vezes, por nunca terem cozinhado ou por medo, algumas pessoas têm um bloqueio, acham que é difícil. A nossa proposta foi justamente escolher receitas práticas e completas. Também ensinamos como grelhar, que é uma coisa rápida. Se você souber a técnica direitinho, é muito prático. É o 'bê-a-bá' mesmo", ressalta.

O Complexo Nutriclinic oferece mensalmente cursos de temas variados e abertos ao público. Andressa explica que as aulas são escolhidas através de enquetes feitas na internet. "Os mais votados a gente vai lançando durante o ano. Geralmente é um ou dois por mês. Nas férias, por exemplo, a gente teve a oficina de Educação Nutricional para Crianças. Durante o curso elas aprendem não só receitas, mas também brincadeiras, até para terem uma relação melhor com a comida. Já fizemos também cursos de receitas vegetarianas, de saladas e molhos e até natalinas", reforça a nutricionista. No dia 14 de fevereiro, o Complexo oferece o curso de Receitas Low Carb, e no dia 9 de março, inicia o de Formação de Cozinheiras I, que é dividido em 10 módulos.

Educação nutricional

Ela explica que o curso tem o objetivo de ensinar a cozinhar. A primeira aula, por exemplo, começa com dicas básicas de higiene, como selecionar alimentos e fazer compras. "Também tem aula de tempero, o que combina com cada um, como eles podem influenciar na saúde, o que é bom e o que é ruim. Depois, tem uma aula só de arroz, outra só de feijão, outra de entradinhas, de massas, sobremesas. As dez aulas se complementam", diz.

Andressa reforça que faz toda a diferença as pessoas estarem cientes e vivenciarem a preparação do alimento que vão ingerir. "Costumo dizer que comida de casa não tem melhor. Se a gente for pensar, o tipo de óleo que a gente usa durante o processo faz total diferença. Em casa, por exemplo, posso usar o azeite, que é uma gordura boa e tem propriedades anti-inflamatórias. Na rua, vão usar um óleo mais barato, no geral, como a soja, que é um óleo inflamatório. Também fora de casa vão usar sal de uma qualidade que não é legal, temperos industrializados que podem promover mais retenção de líquido", aponta a nutricionista.

Ela também alerta que o glutamato monossódico, substância presente nos temperos industrializados, é considerado uma toxina excitatória, que pode acelerar o Alzheimer e causar déficit de atenção.

Em defesa da alimentação feita em casa, Andressa aposta num movimento contrário, onde há uma maior valorização de temperos naturais e têm efeitos benéficos para o corpo. "Nosso objetivo é procurar estratégias para tornar possível que as pessoas tenham refeições feitas em casa, com um mínimo de organização".

O objetivo das aulas, conforme ela, é promover a saúde e educação nutricional ao mostrar os benefícios de comer alimentos saudáveis. "A alimentação saudável, aliás, é muito mais do que apenas calorias. As pessoas precisam conhecer um pouquinho da composição dos alimentos e saber o bem que eles podem fazer e interferir na saúde delas", finaliza.

Cursos

Fevereiro

14.02 - Receitas lowcarb: comidinhas com baixo teor de carboidrato

Março

09.03 - Formação de cozinheira I: curso dividido em 10 módulos que ensina desde como fazer compras no supermercado, misturar temperos até como preparar massas e entradas.

Mais informações:

Curso de culinária básica para homens. Dia 28 de janeiro, de 9h às 13h, no Complexo Nutriclinic (Av. Santos Dumont, 5753, Papicu). Valor: R$ 150. (85) 98601.8886.