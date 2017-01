Água de coco: fonte de bem-estar

00:00 · 21.01.2017

Nutricionistas indicam a bebida natura l. Em sua versão industrializada, há conservantes

Ir à praia e tomar uma água de coco geladinha é uma excelente alternativa para refrescar o corpo e manter uma boa hidratação. Com 95,5% de água, 4% de carboidratos, 0,1% de gordura, além de minerais, vitaminas e aminoácidos, a água de coco parece ser uma bebida "dos deuses".

O líquido é ainda rico em potássio e em diversos nutrientes. "as quantidades variam de acordo com as características do solo, do clima e da maturação do fruto. Em 200ml do produto, poderemos encontrar aproximadamente 44 calorias", diz a nutricionista lívia maria nogueira machado, pós-graduada em nutrição esportiva e estratégias avançadas para suplementação no esporte.

Isotônica ?

Ao contrário do que muitos pensam, a água de coco não é uma bebida isotônica. Para entender isso, é preciso explicar que, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que a bebida entre nessa característica deve ser destinada ao auxílio na hidratação de atletas. Para isso, é determinada uma série de pré-requisitos, como, por exemplo, ter entre 460 e 1.150 mg/L de sódio na composição. Apesar de ter cinco vezes mais potássio que isotônicos convencionais, a água de coco tem apenas 2/3 desta quantidade de sódio.

Lívia Nogueira menciona que este é um dos minerais mais encontrados no suor. Portanto, a água de coco seria insuficiente para suprir a necessidade em praticantes de exercícios de alta intensidade. "A finalidade desse tipo de bebida está no fato de elas contribuírem para a reidratação de atletas, principalmente, em treinos intensos e/ou prolongados, reposição de água e sais minerais perdidos por meio do suor e, consequentemente, por promoverem resposta benéfica ao praticante, reduzindo a fadiga muscular e melhorando a performance", esclarece a nutricionista. Ela reforça que isotônicos só devem ser consumidos quando recomendados por nutricionistas ou médicos, e não podem substituir o consumo de água e refeições.

A profissional indica o consumo da água de coco em todas as faixas etárias, a menos que haja alguma contraindicação médica ou em casos de bebês com menos de seis meses de vida, já que a alimentação deve ser exclusivamente de leite materno. Para a população, exceto atletas em atividade esportiva intensa, a bebida pode ser usada como reidratante oral e repositor de minerais. Funciona ainda como aliada na proteção muscular, pois age como transportadora de importantes substâncias para o funcionamento dos músculos como oxigênio e glicose. Carrega ainda potássio, que impede o aparecimento de cãibras e espasmos musculares. Além disso, devido ao teor de eletrólitos, ajuda na reposição de minerais que se perdem durante a prática de atividade física.

Processos de cura

Apesar de não possuir princípio ativo, a água de coco é considerada "um santo remédio" em quadros como infecções gastrointestinais e verminoses, com vômitos, diarreia, desidratação, prisão de ventre e cãibras.

Mesmo não curando, o líquido é capaz de amenizar essas manifestações e prevenir diversas doenças e alterações fisiológicas. Rica em vitamina C, nutriente que aumenta a produção de glóbulos brancos, células que fazem parte do sistema imunológico, a bebida deixa o corpo ainda mais forte e resistente.

Além de ajudar em problemas do trato intestinal, a água de coco também alivia náuseas, podendo, inclusive, ser consumida por gestantes. No entanto, Lívia Nogueira alerta as futuras mamães para o consumo excessivo. "De qualquer forma, não se deve exceder o consumo, já que a bebida contém minerais que podem interferir na pressão arterial e, nesse caso, não pode ser consumida exageradamente por gestantes, hipertensos ou diabéticos", explica.

Aliada, não substituta

Embora apresente tantos benefícios, a água de coco não deve substituir as grandes refeições, muito menos a água potável. Se a bebida for industrializada, Lívia Nogueira ressalta que o consumidor encontrará uma opção com conservantes.

Dependendo do tipo (sódio ou açúcar, por exemplo), a restrição por grupos de pessoas hipertensas e diabéticas poderá ser maior. "A industrializada poderá provocar reações alérgicas devido à presença de conservantes. Outro fator é a qualidade sensorial. Estudos revelam que algumas vezes o produto poderá apresentar alterações na cor e sabor da bebida".

Para além do líquido, a polpa do coco também é um excelente alimento. Possui uma quantidade muito maior de fibras do que a água, capaz de auxiliar na sensação de saciedade. "Deve ser consumida com moderação, pois contém bem mais calorias que a água, além de gordura saturada que, apesar de benéfica, não deve ser ingerida com exageros", alerta a nutricionista.