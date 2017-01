Água de coco em pesquisa de biotecnologia no Ceará

00:00 · 21.01.2017

Pesquisas realizadas no Estado revelam o potencial científico da água de coco na reprodução animal e em outras áreas de produção de bioprocessos e bioprodutos

A água de coco não é apenas fonte de deleite para o paladar. Além de suas propriedades nutricionais, a bebida também é importante mecanismo de pesquisas no ramo da biotecnologia, fomentando a construção e reprodução de bioprocessos e/ou bioprodutos. Pesquisas orientadas pelo professor José Ferreira Nunes, titular emérito da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pós-doutor em Fisiologia da Reprodução, revelam o potencial científico da água de coco na reprodução animal, com resultados satisfatórios.

Com aproximadamente 30 anos dedicados a pesquisas com o produto, Nunes aponta vários benefícios científicos. "A tecnologia da água de coco em pó (insumo básico) está pronta para ser transferida para o mercado, em escala piloto, e seus usos alternativos terão impacto em relação à saúde humana e à animal; indústria alimentícia; indústria farmacêutica, com repercussão na medicina preventiva, e indústria cosmética, criando importantes nichos de mercado e alavancando, por consequência, o agronegócio no Nordeste brasileiro", conclui.

Um dos primeiros resultados foi o estudo que levou à padronização do fruto que seria o ideal para a utilização em processos biotecnológicos. Entre as vantagens do bioproduto, conforme o pesquisador, estão a origem exclusivamente vegetal; a possibilidade de ser armazenada sem refrigeração; não possui conservantes nem aditivos químicos e possui substâncias importantes e de alto valor agregado.

Nunes também aponta sua utilização no desenvolvimento de produtos de linhas cosméticas e cicatrizantes. Biofilmes, gel e nanoemulsões para a prevenção e tratamento de feridas e úlceras de pressão e para pés de pacientes diabéticos podem conter a água de coco como princípio ativo. Na linha cosmética, são pós-barba, pós-depilatório, pós-sol e hidratantes.

Na linha de biotecnologia, a água de coco foi utilizada no aprimoramento do protocolo de congelação de semens e embriões e como meio para a capacitação de espermatozoides e fecundação in vitro de embriões.

Outro uso se dá no aprimoramento dos meios para cultivo de vírus, bactérias e fungos, conservação de células de medula óssea, células-tronco e, por fim, até na conservação de órgãos para transplantes.