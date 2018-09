Acupuntura trata a depressão

00:00 · 22.09.2018 por Giovanna Sampaio - Editora do Vida

Maria Liliana Nunes, 63 anos, realiza sessões de acupuntura com o médico psiquiatra Agamenon Honório ( FOTO: SAULO ROBERTO )

Os efeitos são benéficos para o organismo como um todo. Porém o uso de agulhas em pontos (Xue) específicos e em diferentes profundidades na pele (zonas neuroreativas) torna a acupunturiatria, especialidade da Medicina Tradicional Chinesa que realiza a intervenção da acupuntura, conduta comprovadamente eficaz no tratamento de transtornos do humor, como a depressão.

Isso ocorre porque o procedimento invasivo (agulhamento) libera no Sistema Nervoso Central substâncias (neurotransmissores) relacionadas ao controle das emoções (serotonina, noradrenalina e dopamina).

Segundo o Dr. Fernando Genschow, presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA), "essa ação também tem efeito analgésico, promove o relaxamento das cadeias musculares, regulariza os órgãos internos (via Sistema Nervoso Autônomo), e os sistemas endócrino e imunológico".

Dr. Agamenon Honório Silva, psiquiatra cearense e membro do CMBA, define ser a acupuntura um recurso para tratar as formas leve e moderada da depressão, e atuar como coadjuvante na terapêutica dos estágios graves do transtorno, aliada à medicação e à psicoterapia. Conforme a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 6% da população sofre com esse mal, sendo o País com maior prevalência na América Latina.

Saúde física e mental

A MTC não distingue a saúde física da mental. A noção de tratar o 'todo', própria da acupunturiatria, explica por que um paciente com queixas relacionadas ao humor pode ter o quadro associado a outras complicações. Entre elas estão anemia, problemas alimentares e de metabolismo, sangramento, hipotireoidismo ou devido a uma alteração autoimune.

Tal condição mostra a importância de o acupunturiatra ser médico por formação (especialista na área), pois cabe a ele investigar as causas e fazer o diagnóstico. "O conhecimento nos conduz a ter uma forma peculiar de manejar clinicamente os pacientes por meio do procedimento com agulhas", atesta Dr. Fernando Genschow, chefe da Unidade de Acupuntura do Hospital de Base do Distrito Federal (DF).