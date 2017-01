Rebeldes sírios congelam trégua

00:00 · 03.01.2017

Acordo de paz estava em vigor desde a última quinta-feira (29); segundo as tropas opositoras, o governo da Síria não obedeceu ao cessar-fogo ( Foto: Ag. France Presse )

Damasco. Ao menos dez grupos rebeldes sírios anunciaram ontem a suspensão das discussões de paz previstas para Astana, após as "violações" da trégua por parte do governo de Bashar al-Assad.

"As violações prosseguem. As facções rebeldes anunciam (...) o congelamento de todas as negociações de Astana", informa um comunicado, em referência às conversas de paz previstas para acontecer no Cazaquistão, no fim de janeiro, com o apoio de Rússia e Turquia.

Os rebeldes dizem ter "respeitado o cessar-fogo no conjunto do território sírio (...) mas o governo e seus aliados não pararam de abrir fogo e cometeram importantes e frequentes violações, sobretudo, nas regiões (rebeldes) de Wadi Barada e na Ghuta Oriental".

Tanto Wadi Barada quanto Ghuta Oriental ficam na província de Damasco. "A despeito dos repetidos pedidos feitos ao principal fiador do governo (a Rússia), essas violações continuam ameaçando a vida de centenas de milhares de pessoas", denunciou o comunicado. O cessar das hostilidades estava em vigor desde a última quinta-feira (29).