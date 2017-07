Vórtice Ciclônico faz diminuir chuvas

00:00 · 07.04.2017 por Alex Costa - Colaborador

O quadro meteorológico no Ceará neste início de abril está sendo um pouco diferente do registrado no mesmo período de março. Nos seis primeiros dias do mês, as chuvas monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) estão abaixo do mesmo período do mês anterior. Apesar de abril começar com chuvas em 80 cidades, no Litoral Norte, onde foi registrado o maior volume de precipitações no Estado em fevereiro e março, os índices começam negativos.

O principal fator da inibição pluviométrica nos últimos dias tem sido a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). "O sistema atmosférico, formado pela circulação dos ventos em altos níveis, está afastando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) - uma faixa de nuvens com grande desenvolvimento vertical - para o oceano Atlântico, não permitindo a aproximação das nuvens ao continente", explicou o meteorologista da Funceme Davi Ferran.

Entretanto, como a atuação do VCAN é imprevisível, ontem foram registradas chuvas em 94 municípios cearenses. A maior precipitação do dia, 66 milímetros, ocorreu em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. Nos outros municípios foram abaixo dos 45mm. As únicas regiões onde não choveu foram nos sertões de Crateús e dos Inhamuns. O maior número de cidades com chuvas no dia está localizado no sul e no litoral do Estado.

Nesta sexta, a previsão da Funceme é de possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Sul do Estado e nebulosidade variável com chuvas isoladas no noroeste e no Sertão dos Inhamuns, onde foi registrada a menor média histórica do ano, com desvio negativo de 40,6% em janeiro e -8,8% em março. Apenas em fevereiro o índice foi positivo, mesmo assim de apenas 8,5%, com 114,2mm de chuva.

Amanhã, a previsão da Funceme é de nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, o céu deverá ficar parcialmente nublado.

Maciço

No período da quadra invernosa deste ano no Maciço do Baturité, apesar das poucas chuvas em janeiro, nos dois meses seguintes a média histórica foi positiva. Em fevereiro foi 69% acima do normal, com 214,3mm. A média no mês é de 126mm. Março apontou um desvio positivo bem menor, de 30,2%, mesmo assim foram 275,9mm em 31 dias. Nestes primeiros dias de abril choveu 79 mm na região serrana, representando mais de 1/3 de todo o mês pela média normal.