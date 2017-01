Volta a chover forte no Cariri

00:00 · 25.01.2017

Juazeiro do Norte. Voltou a chover forte no Cariri, região que não recebia grandes volumes desde o dia 17, quando a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou 100mm na zona rural de Várzea Alegre. Segundo o órgão, entre as 7h de segunda-feira e 7h de ontem, choveu em 76 municípios, dos quais um terço localizados no Cariri. Os maiores volumes também foram registrados na região. Juazeiro do Norte liderou, com 95mm, seguido por Barbalha (70mm); e Missão Velha (61.4mm).

Em Juazeiro, não chovia tão forte desde abril de 2015 quando, no dia 23, a Funceme registrou 106 mm. Apesar de intenso, o volume de chuva das últimas 24h não causou danos à cidade, diferente do que fora registrado há exatamente uma semana, quando a chuva de 35mm inundou ruas, deixou carros debaixo d'água, apagou semáforos e causou congestionamentos.

Segundo Raul Fritz, meteorologista do Funceme, as chuvas foram provocadas pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN ), que deve permanecer estável nas próximas horas. Assim, para as próximas 48h, o prognóstico é de precipitações em todas as regiões do Ceará. "É difícil prever, mas os eventos podem continuar com boa intensidade", finalizou. (A.C.)