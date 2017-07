VLT tem poucos usuários após cobrança de tarifa

00:00 · 06.04.2017 por Marcelino júnior - Colaboradore

Devido ao avanço do projeto da Avenida do Contorno, em Juazeiro do Norte, o VLT do Cariri teve que interromper a operação ( Foto: André Costa )

Sobral. A dona de casa Marta de Sousa, moradora do Residencial Nova Caiçara, na periferia de Sobral, vez ou outra precisa se deslocar ao Centro da Cidade. Ela reclama dos preços cobrados pelo VLT (R$ 3,00) que, segundo ela, é caro para as pessoas de baixa renda.

Algumas vezes, a viagem de Marta de Sousa ainda é feita de bicicleta; mas, segundo ela, há o incômodo de onde deixar o veículo. A moradora também costuma circular de mototáxi pela cidade; mas, como tem dois filhos em idade escolar, existe a preocupação de como transportar os meninos de motocicleta.

Sem contar que, dependendo do horário da corrida, vez ou outra, ela tem que negociar com o mototaxista o valor do trajeto, já fixado unicamente em R$ 3,50, mas que pode subir para 4 ou R$ 5, dependendo da distância a ser percorrida. Se passar das 22 horas, o preço pode subir mais ainda.

Com a circulação do VLT, a dona de casa afirma que tem mais uma opção de transporte, mas com ressalvas. "Eu pego o trem na estação, quase em frente de casa, e viajo com tranquilidade. O ruim é que não há nenhuma estação no Centro da Cidade. A do Arco de Nossa Senhora de Fátima, considerada Centro, ainda fica longe da parte comercial. A estação que eu costumo descer fica no Bairro Campo dos Velhos, também muito distante do Centro. Acho R$ 3,00 um preço alto para a maioria das pessoas", reforçou.

Com início da operação comercial em dezembro do ano passado, o VLT conta com atendimento de segunda a sábado, de 5h30 às 23h, por meio de 2 linhas: Norte e Sul, com extensão total de 13,9 quilômetros. De acordo com a Cia. Cearense de Transportes Metropolitanos, em janeiro, primeiro mês completo de operação comercial, o VLT transportou 11.960 passageiros. Os valores referentes aos meses de fevereiro e março ainda não foram divulgados pela Cia.

Para este mês, são prometidas melhorias ao serviço tarifário como o início da bilhetagem eletrônica e dos descontos nos pacotes de passagens. O sistema de bilhetagem disponibilizará cartões eletrônicos para o embarque nas estações. Com os descontos, usuários poderão comprar pacotes de passagens com quase 30% a menos.

A ideia é que cada usuário possa ter seu próprio cartão do VLT e recarregá-lo com o valor que quiser, de acordo com sua conveniência. Segundo a assessoria de imprensa da Cia., "nas estações, já estão implantadas as catracas eletrônicas. Elas farão a leitura do cartão no momento do embarque, retirando os créditos e liberando o bloqueio.

Com essa modernização, a Cia Cearense de Transportes Metropolitanos passará a ofertar os descontos nas passagens".O desconto calculado em quase 30% será aplicado na compra do pacote de 52 passagens. O valor normal para essa compra seria de R$ 156, considerando o valor da tarifa, que é de R$ 3. Com o desconto, o usuário pagará R$ 110. Com esse pacote, cada uma das passagens sai por R$ 2,11.

Também serão ofertados pacotes de duas, 12 e 26 passagens, com descontos diferentes. Assim, a empresa pretende incrementar a circulação de passageiros nas estações que, dependendo do horário, permanecem vazias. Como tem ocorrido, na maioria das vezes, entre os horários da tarde e parte da noite.

Plano

Com o objetivo de criar um sistema de transporte coletivo no município, a Prefeitura de Sobral e a Secretaria das Cidades realizaram ontem uma audiência pública para debater o Plano de Mobilidade Urbana da cidade, que está em elaboração. Dividido em três etapas, o encontro pretende, nesse primeiro momento, apresentar um levantamento sobre a situação da cidade quanto à questão de mobilidade.

Enquete

O VLT supre as necessidades?

"Sim. Saio da estação da Cohab III e me desloco até próximo do Centro, com segurança e conforto. Acho o preço razoável, ainda mais para quem precisa levar os filhos à escola, como eu, que tenho um menino de 6 anos"

Paulo Sérgio de Holanda

Motorista

"Eu moro no Alto da Expectativa, distante do Centro, e rodo de VLT quase toda a semana. Acho o percurso pequeno. Para mim, não atende à demanda. Acho a tarifa de R$ 3,00 muito cara. Poderia ser mais em conta"

Francisco de Sousa

Aposentado