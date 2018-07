Vítimas do trânsito são maioria em reabilitação

00:00 · 14.07.2018

No Centro de Reabilitação do Município de Sobral, os motociclistas lideram em número de atendimentos

Sobral. Em junho do ano passado, o operador de máquinas Antônio Vasconcelos Gomes sofreu um acidente de trânsito ao ser atingido por trás por outro motociclista. Além do transtorno financeiro, a batida trouxe consequências físicas, que até hoje fazem parte da rotina de Antônio. A lesão no braço esquerdo, adquirida no acidente, fez com que ele passasse a frequentar, duas vezes por semana, o Centro de Reabilitação de Sobral.

Segundo o operador de máquinas, o resultado, por mais que seja demorado, tem surtido efeitos benéficos. "No início, eu não conseguia erguer meu braço, e não tinha o movimento da mão e dos dedos, por completo. A fisioterapia me trouxe mais qualidade de vida", afirma o paciente, ao dividir uma sala cheia de aparelhos, com outras vítimas do trânsito que engrossam as estatísticas de acidentes em Sobral.

Números

O trabalho para melhorar a autonomia dos pacientes sequelados é iniciado logo após a alta hospitalar, quando eles são encaminhados ao Centro de Reabilitação de Sobral, criado há oito anos . Nesses casos, o perfil mais comum é de homens, entre 20 e 30 anos de idade, que pilotavam motocicletas ao se acidentarem, sem o uso de equipamento de proteção, no caso, o capacete, ou circulavam alcoolizados.

Dentre os tratamentos realizados, no que se refere à fisioterapia de adultos, os acidentes de trânsito ficam atrás apenas das complicações cardiovasculares ou do Acidente Vascular Cerebral (AVC), por exemplo. "Dos cerca de 2.500 atendimentos realizados por mês no setor, cerca de 800 têm algum acometimento por acidente de trânsito", explica Osmar Arruda da Ponte Neto, gerente do Centro de Reabilitação, que avalia a média de tempo de tratamento entre seis meses e um ano, o que gera alto custo para o Município.

Acompanhamento

"Nós temos uma certa oferta de vagas e a demora na permanência dos pacientes acidentados gera mais tempo de espera para outras necessidades. Atualmente, temos uma média de quatro mil procedimentos realizados mensalmente, pois um mesmo paciente pode necessitar de outros tipos de acompanhamento, como apoio psicológico, a atuação de um ortopedista ou neurologista, dependendo do caso", explica Osmar Neto.

Saído recentemente do leito hospitalar, o aposentado Benedito Maciel de Oliveira, outro paciente vítima do trânsito, em novembro do ano passado, iniciou o tratamento no Centro de Reabilitação há cerca de uma semana. Com a perna esquerda quebrada em três partes, o caso dele também vai demandar certo tempo de recuperação.

"O acidente me atingiu em cheio, em um cruzamento numa via bastante movimentada do Centro de Sobral. O trânsito da cidade é bastante pesado, com muitos carros e motos; e o que fica de lição é a prudência ao dirigir, que envolve você, o pedestre e os outros condutores", analisa, enquanto realiza mais uma atividade de fisioterapia, na lenta busca pela recuperação dos movimentos.