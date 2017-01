Universo das HQs atrai novos artistas no País

00:00 · 14.01.2017

Sobral. O troféu HQMIX 2016, que alçou o roteirista Zé Wellington ao mundo das celebridades, no que se refere a quadrinhos, foi criado em 1988, pelos cartunistas Jal e Gual, para premiar e divulgar a produção de quadrinhos, cartuns, charges e as artes gráficas como um todo no Brasil. A cada ano são escolhidos, por meio de votação, os que mais se destacaram entre as várias categorias que compõem a premiação, organizada pela Associação dos Cartunistas do Brasil e o Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil.

O HQMIX premiou, em setembro de 2016, em sua 28ª edição, artistas e publicações que se destacaram em 2015. Os ganhadores do prêmio foram escolhidos entre os mais de 2.000 lançamentos da área dos quadrinhos, votados por desenhistas, professores, pesquisadores e jornalistas brasileiros, ligados à Associação e ao Memorial. A cada ano, a estatueta do troféu é modificada, para homenagear um grande personagem dos quadrinhos e do humor gráfico brasileiro. Zé Wellington ostenta a estatueta da personagem Super-Mãe, do cartunista e escritor Ziraldo.

Os caminhos que o roteirista nos convida a trilhar ao folhear sua premiada obra, por meio do Steampunk ou Tecnologia a Vapor, mostram um subgênero da ficção científica, que ganhou fama no fim de 1980. As obras são ambientadas no passado, no qual as transformações tecnológicas modernas ocorreram mais cedo do que na História real do desenvolvimento humano, mas se utilizando do conhecimento científico já disponível no passado retratado, como por exemplo, por computadores de madeira e aviões movidos a vapor. O Steampunk é um estilo baseado no universo de ficção científica que segue a tendência criada pelo renomado autor Julio Verne, no fim do século XIX, onde as histórias se passam numa realidade na qual a tecnologia mecânica a vapor teria evoluído até níveis impossíveis, ou improváveis, criando automóveis, aviões e até mesmo robôs movidos a vapor, já naquela época.

Ao longo dos anos, a evolução do quadrinho reformulou, não apenas seu formado, mas o transformou num produto mais diversificado, com a possibilidade de explorar mais aprofundadamente temas como romance, drama, autobiografia, e a adaptações de clássicos, da literatura e do próprio cinema. De acordo com Zé Wellington, o público adulto tem optado cada vez mais pelas Graphic Novels, estilo de história mais longa e elaborada, semelhante às obras literárias compostas no gênero conhecido como prosa.

No Brasil, ainda de acordo com o roteirista, o mercado se encontra aquecido, num momento favorável para roteiristas, quadrinistas, editoras, enfim, profissionais que vivenciam essa realidade. Só para se ter uma ideia, a 'Comic Con Experience', encontro realizado em São Paulo, anualmente, reuniu os maiores nomes dos quadrinhos e do cinema, no ano passado, com cerca de 200 mil pessoas, em 4 dias.

As obras de Zé Wellington podem encontradas nas grandes redes de livrarias ou na Internet, por meio dos parceiros comerciais da Editora Draco, em todo o País.