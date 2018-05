TCE capacita gestores do Interior

00:00 · 07.05.2018 por Alex Pimentel - Colaborador

Quixadá. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está estimulando gestores, servidores públicos estaduais e municipais, dos poderes Executivo e Legislativo, também os estudantes do Interior, ao conhecimento nas áreas de licitações e de aplicação dos recursos públicos.

As capacitações estão sendo realizadas por meio do Programa TCEduc - Formação e Aprimoramento da Gestão. Nesta terça-feira (8) será a vez de Russas receber a caravana do TCeduc e, na quinta (10), Quixadá.

Segundo o TCE, o programa é desenvolvido pelo Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC), Escola de Contas do Tribunal. As inscrições são gratuitas. Podem ser realizadas tanto por meio do Sistema de Gestão Educacional da Escola de Contas do TCE (http://siged.Ipc.Tce.Ce.Gov.Br) quanto nos locais dos eventos. Esta será a terceira etapa do projeto. São aguardados representantes de 36 municípios das regiões do Sertão Central e Vale do Jaguaribe.

O programa teve início no Cariri e Centro-Sul, nas sedes de Juazeiro do Norte, em 20 de fevereiro; e Iguatu (22), alcançando mais de 1.100 participantes de 43 municípios circunvizinhos. No início de abril, dia 3, foi a vez de Crateús, no Sertão dos Inhamuns, e, dois dias depois, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. A participação de gestores e estudantes totalizou 1.159 pessoas de 40 municípios envolvidos.

Após a realização da terceira etapa, em maio, serão 119 municípios contemplados, o que corresponde a 65% do Ceará. Entretanto, a programação do TCEduc, neste semestre, pretende contemplar dez visitas ao Interior, em cidades-polo, que concentrarão representações de municípios vizinhos, garantindo a qualificação dos administradores e profissionais das 184 cidades do Estado.

Segundo as informações do TCE, ainda estão previstos os seguintes encontros: Baturité (29/5), Acaraú (5/6), Itapipoca (7/6) e Maracanaú (13/6).

Na avaliação do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Edilberto Pontes, quando o trabalho do Tribunal é visto, a sociedade fica mais confiante e participativa. "Essa parceria é extremamente proveitosa. Quanto mais próximo do cidadão, maior será a legitimidade do Tribunal, presente em todo o interior do Estado, com ações de capacitação, fiscalização e monitoramento".

O diretor-presidente do IPC, conselheiro decano Alexandre Figueiredo, ressalta que a constante necessidade de capacitação dos gestores públicos, atrelada ao compromisso da Corte de Contas no incessante processo de qualificação e melhoria da administração pública, motivaram a Escola de Contas do TCE a conceber o TCEduc. O programa fomenta o desenvolvimento da administração pública, gestão escolar e o aprimoramento do controle social, contemplando três eixos de atuação do Tribunal de Contas.

O programa engloba o Agente de Controle, que visita as instituições de ensino médio e superior, com apresentação de palestras sobre as ações desenvolvidas pelo TCE no controle dos gastos públicos. Durante as apresentações, os estudantes conhecem mecanismos para contribuir com a fiscalização e melhor aplicação dos recursos públicos. Esse processo fortalece o controle social.

O Tribunal também apresenta seus canais de comunicação, perfis nas redes sociais e contatos diretos com a Ouvidoria, que reforça a importância da aproximação do cidadão e do Tribunal, a partir da palestra "Ouvidoria: o canal de comunicação do TCE Ceará e a sociedade".

Mais informações:

TCEduc

Telefone: (85) 3488-5915

E-mail: tceduc@tce.ce.gov.br