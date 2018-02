Taxa de Turismo em Jeri banca primeiros projetos

00:00 · 27.02.2018 / atualizado às 00:54 por Marcelino Júnior - Colaborador

Jijoca de Jericoacoara. Dalva da Luz de Castro (55) se prepara para deixar a praia de Jericoacoara, no Litoral Oeste cearense. A enfermeira, que veio de São Paulo, passou uma semana desfrutando, ao lado da família, das belezas naturais de um dos destinos turísticos mais procurados por brasileiros e estrangeiros. Ao todo, a família de quatro membros desembolsou R$ 120 de estada, devido a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), que passou a vigorar em setembro do ano passado.

De acordo com a enfermeira, "é um dinheiro que, se bem aplicado, pode beneficiar a todos. Eu me encantei com a natureza daqui. Só conhecia por fotos, filmagens e a opinião de amigos. Foram as melhores férias. E como estávamos focados em nos divertir, não observamos qualquer descaso com questões ambientais. Vi que o serviço de limpeza pública funciona, inclusive, existe uma usina de reciclagem, coisa difícil de observar em outros pontos turísticos no País. Espero que eu e minha família estejamos contribuindo, de alguma forma, para melhorias desse paraíso".

De acordo com Alex de Sousa Freitas, coordenador de controle da TTS, a cobrança do tributo tem garantido mais segurança no trânsito de pessoas dentro da Vila de Jericoacoara.

"A instalação do aeroporto mudou muito o volume de turistas em Jeri. O bom é que todos têm que se identificar para ter acesso, o que não acontecia antes. Com esse controle, sabemos quem é trabalhador e morador, que são isentos da taxa, e o turista. As formas de pagamento são variadas, por meio da internet, no guichê de turismo em Jijoca, ou aqui mesmo, na entrada da Vila. Nós aguardamos a utilização consciente dos recursos para a criação de banheiros públicos, a revitalização do Centro de Artesanato, além de outros serviços importantes", adianta.

Além de trabalhadores da Vila e moradores, estão isentos da cobrança, portadores de deficiência, mediante apresentação de laudo médico e documento oficial com foto; idosos, acima de 60 anos; e crianças, até 12 anos de idade''.

De acordo com uma Carta de Compromisso, com cerca de 12 itens, assinada por representantes do Poder Público Municipal, do empresariado local e de membros do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, todo o valor arrecadado deverá ser investido na própria Vila (70%), e demais necessidades do Município (30%).

Segundo Ricardo Gusso Wagner, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Jijoca, "alguns serviços já foram realizados por meio da taxa, quando tínhamos em caixa cerca de R$ 1. 180 mil, como por exemplo, a limpeza pública da Vila, a revitalização e instalação de novos banheiros públicos, além da reestruturação da usina de reciclagem", disse.

Comissão

Após diversas reuniões com representações locais, ficou acertado que o uso do dinheiro será definido pela recém criada Comissão Gestora da Taxa de Turismo Sustentável (Comgetur), formada por 14 entidades, entre elas, ICMBio, Município, Sema, o Conselho Comunitário da Vila e o empresariado local.

A Comgetur está em fase de estruturação, com a criação de seu estatuto e a escolha de sua diretoria, programados para esta quarta-feira (28), assim como as primeiras deliberações da nova Comissão, quanto ao uso do dinheiro arrecadado. Cerca de R$ 350 mil já estão orçados para a execução dos projetos iniciais.

Ainda segundo Ricardo Gusso Wagner, "uma das prioridades é a estruturação da estrada que liga a Lagoa Grande, localizada na sede de Jijoca, até a Vila, que se encontra interditada, por conta das péssimas condições.