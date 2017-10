Tarifa de R$1 triplica usuários

00:00 · 10.10.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Sobral. A empregada doméstica Maria Sampaio dos Santos, moradora do Bairro Cohab III, na periferia deste Município, hoje utiliza o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) todos os dias para se deslocar ao trabalho e levar os filhos à escola. Mas nem sempre foi assim. A doméstica diz que, após o período de testes, quando não era cobrada passagem de trem, o valor de R$ 3 a impossibilitou de utilizar o transporte urbano, que tem a vantagem de ter ar-condicionado, tendo em vista o calor da cidade.

Outro que se sente mais à vontade ao se deslocar pela cidade utilizando o VLT é José Maicon Fernandes, que fazia cobranças muitas vezes a pé, apesar de ter motocicleta. "É uma diferença que, colocada na ponta do lápis, tem compensado no fim do mês. Até porque tenho motocicleta, mas o valor cobrado na Cidade depois do aumento do combustível, fez com que eu diminuísse o uso, durante a semana.

Subsídio

Assinado no dia 18 de setembro, em Fortaleza, o convênio entre a Prefeitura de Sobral e a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) para a redução da tarifa cobrada aos passageiros no VLT passou a vigorar no dia seguinte (19) como novo valor de R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia). Com a nova tarifa, não são mais comercializados os pacotes de passagens com descontos. Quem ainda possui créditos nos cartões do VLT continuará usando normalmente o cartão, no entanto, o valor debitado a cada embarque tem sido menor. A redução garantida pelo convênio foi de 66%.

"O Município dá o primeiro passo no compromisso firmado com a população sobralense em implantar melhorias no transporte público urbano, estendendo, sobretudo, a possibilidade de locomoção com baixo custo aos cidadãos que necessitam chegar cedo às fábricas, comércio, hospitais, escolas e universidades, bem como aos cidadãos que precisam se deslocar para suas residências, após o fim do expediente nas repartições", afirmou o prefeito Ivo Gomes (PDT).

Impacto

Segundo o Metrofor, o fluxo de passageiros no VLT de Sobral aumentou quase 300%, desde o início das mudanças. Cerca de 32.468 pessoas já utilizaram o serviço, numa média de 2.951 pessoas por dia. No mesmo período de 11 dias antes do aumento, a média de passageiros por dia era 769. "O convênio com o governo municipal faz parte de esforços que já estavam acontecendo para facilitar o acesso da população", ressaltou o presidente da empresa, Eduardo Hotz.