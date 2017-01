Sobral celebra chegada de 2017 ao som do RPM

00:00 · 02.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

O RPM comandou a festa na madrugada deste domingo na Princesa do Norte, no complexo turístico Margem Esquerda do Rio Acaraú. ( FOTO: Marcelino Júnior ) A celebração do Shalom contou com milhares de convidados;teve uma missa, momentos de louvor e um jantar seguido de show musical.

Sobral. A Margem Esquerda da Rio Acaraú, complexo turístico de Sobral, no Norte do Ceará, lotou para receber a chegada de 2017. O local, que abriga a Biblioteca Municipal Lustosa da Costa e o recém-inaugurado Museu Madi, foi palco da festa de Réveillon da Cidade.

Grupos de famílias e jovens começaram a festa ao som do artista local Renê Sobral e Banda, que fizeram a alegria do público com um repertório variado de sucessos nacionais e internacionais. Após a apresentação, já com o espaço lotado, o público recebeu de braços abertos o ídolo Paulo Ricardo, que abriu o show com o sucesso "Alvorada Voraz", e seguiu com outros hits que marcaram toda uma época, para o delírio dos fãs.

Após a contagem regressiva, que recebeu 2017, o público seguiu madrugada afora cantando os grandes sucessos que fizeram do RPM uma das bandas mais aclamadas do País.

Louvor

Do outro lado da cidade, a comunidade Shalom reuniu seus membros, num amplo espaço para comemorar a chegada do novo ano com o "Réveillon da Paz". O evento aconteceu na sede da comunidade que possui cerca de 1.800 membros na região Norte.