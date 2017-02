Setor apresenta reivindicações

00:00 · 04.02.2017

Os produtores acreditam que o Estado deveria apoiar o setor da pequena agroindústria por meio de órgãos voltados para o desenvolvimento regional

Iguatu. O segmento da pequena agroindústria tem uma pauta de reivindicações, que inclui a renegociação das dívidas nos moldes semelhantes ao que ocorreu com o setor agropecuário. "Esperamos ser contemplados nos mesmos critérios definidos para o produtor rural, que depois de vários anos de espera e do agravamento da seca foi, finalmente, atendido", disse o presidente do Sindicato Rural de Quixeramobim, Cirilo Vidal.

>Pequenas agroindústrias enfrentam dificuldades

Para ele, o Estado deveria apoiar o setor da pequena agroindústria por meio de órgãos voltados para o desenvolvimento regional, como a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece). "A Codece deveria ser reativada com o papel de apoiar os pequenos empreendedores, mas o que a gente observa é que as ações do governo estão voltadas para atração de grandes empresas, o apoio é dirigido neste sentido, esquecendo os pequenos e médios que estão produzindo no Interior. Isso precisa ser revisto rapidamente, pois necessitamos do apoio governamental para gerar emprego e renda no sertão", destaca.

Outro ponto argumentado por Cirilo Vidal é o apoio por meio de compras governamentais, tendo por exemplo o que é feito com o segmento da Agricultura Familiar, que tem cota de 30% para a merenda escolar. Há ainda uma barreira a ser vencida: as dificuldades impostas por supermercados para a venda dos produtos da pequena agroindústria. "Temos qualidade, certificado de inspeção federal, mas enfrentamos a concorrência agressiva de grandes empresas. No passado, havia o programa de governo de incentivo, era o 'Compre da Gente'", ressalta.

Ovinos e caprinos

A escassez de água no campo vem provocando queda na criação de ovinos e caprinos no sertão cearense. A crise do setor agropecuário refletiu diretamente em abatedouros credenciados. Em Quixadá, o criador e empresário Paulo Holanda ganhou destaque com a abertura do primeiro frigorífico padrão, credenciado pelo Ministério da Agricultura, para produzir produtos derivados da ovinocultura e exportá-los, tipo sarapatel e buchada de bode, além da carne com cortes industrializados.

Instalado em 1998, o Frigorífico Pé de Serra ganhou destaque, mas veio logo a primeira crise com dois anos seguidos de seca. "Fui pioneiro, há 18 anos, mas faltou capital de giro e assistência técnica. Fiz empréstimo de R$ 430 mil, dei propriedades como garantia e agora não quero nem imaginar qual o valor atual dessa dívida", conta amargurado. "A situação que a agropecuária atravessa hoje é um absurdo", lamenta.

Paulo Holanda diz que 99% do abate de ovinos e caprinos ocorrem de forma clandestina, sem fiscalização, com risco à saúde do consumidor. "Essa carne chega aos restaurantes, aos mercados e é vendida normalmente, uma concorrência desleal".