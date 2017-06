Segurança alimentar animal será tema de Seminário

00:00 · 08.06.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Os participantes saberão mais sobre a utilização de técnicas para produção, conservação e uso de forragem ( Foto: Marcelino Júnior )

Sobral. Para incrementar o setor de alimentação animal na região Norte, com apresentação de tecnologias e práticas para alimentação de rebanhos; produtores rurais, técnicos e outros públicos ligados ao setor agropecuário conhecerão, entre os dias 20 e 23 deste mês, diversas práticas e resultados de pesquisas relacionadas à alimentação de rebanhos no Semiárido brasileiro, durante a Semana da Segurança Alimentar Animal, que a Embrapa Caprinos e Ovinos promoverá em Sobral

O agricultor José Aurigel da Costa possui um plantel de 25 cabeças de gado para engorda. O pequeno criador, morador do Sítio Oiticica, no início da zona rural de Sobral, alimenta os animais com capim, resíduos orgânicos e farelo de milho. Mas, apesar da quadra chuvosa ter trazido boas precipitações para a região Norte, é certo que o período seco, que se inicia neste mês de junho, traz desafios para qualquer criador, levando em consideração que, nessa época, há uma queda de cerca de 8% na oferta de proteína para alimentação dos animais, e o gado precisa de, no mínimo, 6% de proteína bruta, na alimentação diária, para se manter saudável.

Segundo o criador, "essa alimentação é prática e tem ajudado a manter o peso dos animais. Mas, o importante é buscar sempre alguma novidade para acrescentar ao que é oferecido todos os dias", reconhece.

Na programação, os participantes saberão mais sobre a utilização de técnicas para produção, conservação e uso de forragem (espécies vegetais úteis para alimentação animal), além da oportunidade de vivenciar tudo na prática, com um dia de campo para saber mais sobre alternativas de alimentação em períodos de seca.

Capacitação

De acordo com o engenheiro agrônomo, Lucas Oliveira, analista da Área de Transferência de Tecnologia da Embrapa Caprinos e Ovinos, a ideia de capacitar pessoas e apresentar essas inovações parte da demanda do setor produtivo por informações para a produção, especialmente nas condições de Semiárido.

"O público questiona sobre as melhores formas de fazer silagem, de conservar forragem, quais as melhores espécies para plantar e servir de alimento. Como temos desenvolvido técnicas de conservação de alimento, vamos mostrar, no curso, como é feito esse processo em escala".