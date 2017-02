Romaria das Candeias ilumina noite de Juazeiro

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 09:13 por André Costa - Colaborador

A "Festa da Luz", como também é conhecida, é considerada a romaria mais bonita do ano e também a mais antiga, criada pelo Padre Cícero Romão Batista, no fim do século XIX ( Fotos: André Costa )

Juazeiro do Norte. Uma imensidão de velas marcou, ontem, o encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, iniciada no dia 29 de janeiro, neste Município. A "Festa da Luz", como também é conhecida, é considerada a romaria mais bonita do ano e também a mais antiga, criada pelo Padre Cícero Romão Batista, no fim do século XIX.

Neste ano, o festejo trouxe a temática "No Caminho do Romeiro, Juazeiro é Porta da Misericórdia" e, segundo a Igreja Católica, reuniu cerca de 400 mil fiéis, durante cinco dias. Candeias é a terceira maior em número de devotos, ficando atrás apenas da Romaria de Finados - a maior do ano, que reúne quase meio milhão de católicos - e de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade.

A tradicional procissão das velas, que marca o encerramento da romaria, iniciou às 18h, após Missa e bênção das velas, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está o túmulo do Padre Cícero. Os devotos seguiram em procissão pelas ruas Santa Luzia e São Pedro, até a Praça do Romeiro, na Basílica Santuário, onde foi realizada a Bênção do Santíssimo e, em seguida, show pirotécnico.

Durante o trajeto, que durou cerca de duas horas, cerca de 100 mil romeiros iluminaram as ruas da cidade e, junto ao carro-andor, louvaram a "Mãe das Candeias" com velas, candeeiros e lamparinas, entre as mãos erguidas ao céu, num gesto de fé e devoção. Por marcar o encerramento do clico das romarias e abrir do calendário religioso anual da cidade, a Romaria é vista por muitos fiéis como um momento de agradecer as graças alcançadas ou, até mesmo, pagar as promessas feitas ao longo do ano.

"É um grande momento, que se reaviva ano após ano e que vai proporcionando uma dimensão nova a todos nós: o encontro da fé. Além de ser uma romaria esteticamente linda, a festa de Candeias é também um momento de todos agradecerem as graças alcançadas", lembra o bispo da Diocese do Crato, dom Gilberto Pastana. "Nossa Senhora das Candeias quer dizer aquela que aponta para a luz. A luz é Jesus e ela é o candelabro, aquela que conduz a luz" acrescenta padre Aureliano Gondim.

Romeiros

Na multidão de romeiros, é comum ouvir testemunhos de graças alcançadas. "Em 1997 eu peguei uma doença no pulmão. Não parava de tossir. Minha mãe, devota de Nossa Senhora das Candeias, fez orações por nove dias e disse que, se eu ficasse boa, passaríamos a vir ao Juazeiro todos os anos. A oração deu certo e hoje eu estou curada, completando 20 anos de romaria. Minha mãe faleceu no ano retrasado, mas sempre vinha comigo. Somos todos devotos dela e do Padre Cícero", relata a pernambucana Maria Aparecida Justiniano da Silva.

Para garantir a segurança da população e dos visitantes, o efetivo foi reforçado na última semana. Além das policias Militar e Civil, 120 guardas foram escalados, divididos em dois turnos, cada um com 60 das 7h às 22h. Já a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, por meio da Vigilância Sanitária, intensificou a fiscalização durante a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, com nove equipes. Os trabalhos foram realizados em pousadas, hotéis, restaurantes, barracas e vendedores ambulantes.

O Secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, Júnior Feitosa, avaliou de forma positiva a Romaria. Segundo ele, "os visitantes foram os principais beneficiados com esse amplo desempenho do poder público" referindo-se à série de mudanças realizadas antes e durante os festejos.

Economia

Em pouco mais de 100 anos, Juazeiro passou de vilarejo à maior cidade do interior cearense. Apesar de ter uma economia diversificada, o Município cresceu e se desenvolveu muito graças ao turismo religioso, fortalecido pela figura emblemática do Padre Cícero. As romarias, por consequência, "são de fundamental importância para o aquecimento da nossa economia", ponderou Michel Araújo, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Juazeiro.

Araújo ressalta que, "apesar de as romarias movimentarem mais especificamente três setores: hotelaria, bares e restaurantes e miudezas, o dinheiro injetado acaba circulando e aquecendo a economia como um todo".

Protagonistas

Testemunhos de fé

Josias Francisco da Silva, 70, aposentado, é natural e residente da cidade de Estrela de Alagoas e visita Juazeiro do Norte durante a Romaria das Candeias há três décadas. Sua devoção começou quando ele se curou, "sem precisar fazer cirurgia", de um problema no joelho direito.

O aposentado José Severino de Lima, 78, há mais de 50 participa da Romaria de Candeias com a esposa Maria da Conceição de Lima, 76, com quem se casou há 55 anos. Os dois moram em Sairé, no agreste pernambucano. Severino é devoto de Candeias e do Padre Cícero desde adolescente.