Romaria das Candeias começa neste fim de semana

00:00 · 28.01.2017 por André Costa - Colaborador

A Romaria das Candeias foi criada pelo próprio Padre Cícero Romão Batista ( Fotos: Elizângela Santos )

Juazeiro do Norte. A luz formada pelo mar de velas ilumina as ruas deste município e reascende a fé e esperança dos romeiros. É com essa simbologia que a romaria de Nossa Senhora das Candeias, iniciada amanhã, dia 29, reúne milhares de devotos. Até o dia 2 de fevereiro, data do encerramento, quando ocorre a procissão das velas, a Igreja Católica estima que 400 mil romeiros passem pela cidade durante esta romaria, que é considerada a mais bonita de Juazeiro e a terceira maior em número de romeiros, ficando atrás apenas da de Finados - a maior do ano - e de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade.

Com o tema "No Caminho do Romeiro, Juazeiro é Porta da Misericórdia", a festividade que marca o início do circuito anual de romarias da cidade, terá a abertura oficial amanhã a noite. Às 18 horas, acontece a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Candeias e, em seguida, as 19h, será realizado o hasteamento da bandeira da Santa e celebração de missa solene na Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, que marca o início dos festejos.

O pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Dores - Basílica Santuário, Padre Cícero José, lembra que "a romaria traduz a experiência do povo de Deus, que caminha em peregrinação em busca da luz que é Jesus". Ainda conforme o sacerdote, "essa luz da fé, que Maria nos ensinou a carregar, não deve ser levada pelas ruas só durante a romaria, mas em todos os dias de nossa vida".

Para acolher tantos devotos, a Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro iniciou, há uma semana, um plano de ação com objetivo de solucionar "os principais problemas existentes durante o período de romarias", ressaltou o titular da pasta, José Bezerra Feitosa Júnior.

"Reconhecemos a importância do turismo religioso de nossa cidade e trabalhamos para que a romaria de Candeias seja segura, limpa, com atendimento médico, informações turísticas e trânsito organizado; tudo dentro das expectativas dos romeiros e da população juazeirense", acrescentou Feitosa.

Bezerra destacou quatro iniciativas que ele considera serem essências para o "bom andamento da romaria". Nesta edição, a cidade disporá de cinco pontos de atendimento médico abrangendo os pontos de romaria (Matriz, Socorro, Horto, Franciscanos e Salesiano), com atendimento básico de primeiros socorros e uma ambulância para atendimentos de urgência no Horto, além da que já é disponibilizada tradicionalmente na Matriz.

Na semana passada, aconteceu o reordenamento do trânsito nos pontos de maior fluxo de romeiros. Com isso, foi feito a retirada das topiques nas proximidades da igreja matriz, a partir da rua Dr. Floro, além da criação de uma área de embarque e desembarque para os romeiros. A coleta de lixo será intensificada na área do evento e, a partir deste fim de semana, começa a funcionar um ouvidoria de turismo e romaria, instalada no polo de eventos da igreja Matriz.

O policiamento, ainda conforme Bezerra Feitosa, também está reforçado. "Envolvemos todos os setores de segurança (Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Demutran e Guarda Municipal) e solicitamos uma Delegacia Móvel para facilitar os registros de ocorrências", finalizou. A Guarda Civil Municipal (GCM) também preparou uma força-tarefa de trabalho para a romaria das Candeias.

Os principais pontos turísticos receberão reforço na segurança, para a prevenção e manutenção da ordem nesses locais que recebem muitos visitantes. Além disso, uma base fixa da GCM será instalada na Praça do Romeiro, no entorno da Basílica, dando suporte para os visitantes da terra do Padre Cícero.

Ao todo, 120 guardas foram escalados, divididos em dois turnos, cada um com 60 guardas, das 7 horas às 22 horas. Além da patrulha nos pontos turísticos, será feita também patrulhas nas motos da GCM nas ruas próximas a cada ponto turístico. Para o inspetor José Cláudio Belino, a expectativa é que a romaria seja tranquila e um momento de lazer e religiosidade para os visitantes e população juazeirense.

Abastecimento

Em virtude da romaria, o abastecimento de água na cidade vai funcionar de forma especial "para que não haja falta d'água durante este período" conforme informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo o órgão, os bairros Triângulo, João Cabral, Romeirão, Pirajá, Jardim Gonzaga, Lagoa Seca, Timbaúbas, Pio XII, Limoeiro, Vila Fátima, Antônio Vieira, Leandro Bezerra, Almino Loiola, Salesianos, Santa Tereza, Santo Antonio e Casas Populares terão seu abastecimento reduzido.

Mais informações:

Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores ; Rua Padre Cícero, 147; (88) 3511-2202

FIQUE POR DENTRO

Festejo religioso tem origem incerta

A bela Romaria de Nossa Senhora das Candeias é um manifestação de fé que tem sua origem incerta. Algumas teorias são atribuídas ao início da celebração. A mais popular, no entanto, é de que a romaria teria sido criada pelo próprio Padre Cícero Romão. O escritor Gilmar de Carvalho conta em seu livro "Madeira Matriz: cultura e memória", que, a fim de ajudar financeiramente a um ferreiro desempregado, o Padim Ciço, como o sacerdote é popularmente conhecido, aconselhou o homem a fabricar candeeiros e, depois, instruiu os fiéis a adquiri-los para a procissão de Nossa Senhora da Luz.

Há também a teoria que remonta o início da romaria a 1895, quando o povo teria espontaneamente ido às ruas de Juazeiro segurando velas acesas, na esperança de que Nossa Senhora da Luz "iluminasse" as decisões do então bispo Dom Joaquim José Vieira, na tentativa de que ele amenizasse as sanções impostas à época ao Padre Cícero, devido ao incidente conhecido como milagre da hóstia, protagonizado pela beata Maria de Araújo.