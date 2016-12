Retrospectiva 2016: Açudes chegam a índices jamais vistos no Estado

Uma crise hídrica sem precedentes marcou 2016. Os efeitos para o sertanejo foram devastadores. Perda de quase toda a safra, queda da atividade agropecuária, além de dificuldade para conseguir água para suprir as necessidades. O ano termina com o desmonte de prefeituras após as eleições. Resta ao homem do campo renovar as esperanças por dias melhores em 2017

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:32 · 31.12.2016 por Por Fernando Maia

O Ceará vive a maior seca da sua história. São cinco anos ininterruptos de chuvas abaixo da média, segundo os levantamentos oficiais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O ano encerra com os açudes apresentando índices jamais vistos, em torno de 7%. Dos 184 municípios cearenses, 121 se encontram em estado de emergência, conforme levantamento do dia 1º de dezembro.

A diferença deste quinto ano de crise hídrica, em relação aos demais, está nas ações que precisaram ser adotadas, como o abastecimento d’água não somente nas zonas rurais, como também nas sedes dos municípios. As tecnologias sociais e os programas de distribuição de renda, a exemplo do Bolsa Família, têm de alguma forma amenizado a situação. Mas uma pergunta inquieta a todos: até quando o sertanejo suportará os efeitos da estiagem prolongada?

LEIA MAIS

.Cidade: Crescem casos de dengue, zika e febre chikungunya

.Polícia: Greve de agentes gera maior crise em presídios do Ceará

.Negócios: Definidas regras para o leilão do Aeroporto Pinto Martins

.Jogada: O mundo inteirinho se encheu de graça...

.Nacional: Desgaste político e crise econômica derrubam Dilma

.Política: Roberto Cláudio é reeleito prefeito de Fortaleza

.Internacional: Para surpresa e apreensão do mundo, Trump vence

.Entretenimento: Retrospectiva 2016: Coleção Airton Queiroz é destaque artístico do ano

.Conheça os prêmios vencidos pelo Diário do Nordeste em 2016

.Retrospectiva 2016: Memória

Castanhão em alerta

Agricultores, piscicultores e moradores de Quixelô, no Centro-Sul do Estado, realizaram manifestação, na parede do Açude Orós, no dia 29 de julho, em protesto à decisão de transferência de água do reservatório ao Açude Castanhão, o maior do Ceará e responsável por boa parte do abastecimento de Fortaleza. Segundo os manifestantes, a medida causará impacto em milhares de famílias ribeirinhas que dependem das águas do manancial para sobreviver. O presidente da Associação dos Irrigantes de Icó, Valdeci Alves Ferreira, argumentou, na época, que é muito grande a quantidade de água a ser liberada e que não está ocorrendo vazão para o Açude Lima Campos, o que compromete ainda mais a agricultura irrigada de 65 colônias.

À espera da transposição

Apreensão com o atraso na transposição do Rio São Francisco. O governo federal já anunciou que as obras do Eixo Norte, que trará água da estação em Cabrobó (PE) até Jati (CE), só serão concluídas em 2017. Com isso, as águas devem chegar, numa previsão otimista, somente no segundo semestre do próximo ano.

Temporal em Crateús

Em 21 de janeiro, choveu em 146 municípios cearenses. O maior volume foi registrado em Crateús, 166mm. Em outras dez cidades, as precipitações também superaram os 100mm, o que não ocorria desde 10 de janeiro de 2011, quando 13 localidades passaram dos 100mm.

Ponte concluída em Aracati

Após 15 anos de espera, a obra de duplicação da Ponte Juscelino Kubitschek, sobre o Rio Jaguaribe, em Aracati, bem como um trecho de 3,1Km da BR-304, ficaram concluídos em outubro. O equipamento recebeu sinalização horizontal e vertical, além de quatro fotossensores.

Doenças da chuva

Em fevereiro, com a chegada das chuvas, as moscas ressurgiram e, com elas, as doenças sazonais - surto de diarreia, vômito, febre, dor de cabeça, dores musculares. As emergências dos hospitais, de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os postos de saúde ficaram lotados.

87 homens e sete viaturas foram anunciados, em fevereiro, para o policiamento nas divisas de Ceará e Piauí, ao longo de 16 municípios cearenses. A medida integra a criação do Batalhão de Divisa

MPCE aponta desmonte de municípios

Fotos: Eduardo Queiroz/Elizangela Santos/Honório Barbosa/Marcelino Júnior

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE) anunciou, em 21 de novembro, relatório sobre o desmonte administrativo de prefeituras, em pelo menos 36 municípios do Ceará.

Segundo a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e coordenadora da Procap, Vanja Fontenele, os relatórios apresentam, dentre outras irregularidades, contratações indevidas, paralisações de serviços essenciais, como transporte escolar e coleta de lixo, pagamento antecipado de alguns contratos. Em parte deles, foram constatadas obras não concluídas, mas que já foram antecipadamente pagas. Em alguns casos, o MPCE usou de medidas cautelares frente a resistências para dificultar o trabalho. As informações dos relatórios podem motivar a proposição de ações judiciais.

Ponte centenária em Iguatu

A ponte metálica sobre o Rio Jaguaribe, em Iguatu, completou 100 anos em 23 de janeiro. Em 160 metros de extensão, tem dois vãos em arco com 80 metros cada. Inaugurado em 23/01 de 1916, permite o tráfego ferroviário para o distrito de José de Alencar.

Caranguejo no Geopark

Nova espécie de caranguejo foi descoberta no Geopark Araripe. É a primeira já descrita no semiárido e que pode ajudar a contar a evolução da paisagem na América do Sul. O anúncio foi feito em outubro. Recebeu o nome científico de Kingsleya attenboroughi.

Hospital no Sertão Central

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), construído em Quixeramobim, no interior do Ceará, foi inaugurado em dezembro de 2014. Quase dois anos depois, a unidade hospitalar começou, em 11 de novembro, a atender a comunidade parcialmente.

Educação acima da média

A Escola Municipal Emílio Sendim, em Sobral, ocupa o 1º lugar no Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com 9,8 de pontuação para o 5º ano. Tem 22 professores e 702 alunos do ensino fundamental. O anúncio ocorreu em setembro.