Retratos com atração geram empregos

00:00 · 14.10.2017

Canindé. Quando foi inaugurado, em 4 de outubro de 2005, no Alto do Moinho, o maior monumento em homenagem a São Francisco, com 30,25 metros de altura, passou a ser visita obrigatória dos romeiros de Canindé.

Não demorou muito para os pequenos empreendedores da cidade percebem uma oportunidade financeira na nova atração moldada em concreto e revestida por milhões de partilhas. Além dos ambulantes, vendendo principalmente lembranças do Santo, surgiram os fotógrafos da estátua.

> O ciclo de peregrinações se estende por até cinco meses

Naquela época, o telefone celular com câmera fotográfica não era tão popular e quem chegava queria levar uma espécie de cartão-postal especial como lembrança. Um grupo de amigos, alguns com mais experiência, outros com menos, resolveu explorar o negócio. Montou cabines de revelação próximas a estátua e, enquanto os romeiros apreciavam a vista do lugar, amarravam fitas e faziam orações aos pés do santo, os filmes eram revelados, explica o fotógrafo Francisco Alexandre Gomes.

Organização

A ideia passou a atrair aqueles que tinha equipamentos fotográfico. O número de fotógrafos foi aumentando e eles perceberam a necessidade de se organizarem. Parte deles criou, então, a Associação dos Fotógrafos da Estátua de São Francisco. Hoje, são 50 associados. Eles se revezam por números de inscrição, os pares em um dia e os ímpares no outro, para evitarem sufocar quem chega ao local. O preço da fotografia, agora impressa, é tabelado. Custa R$ 7 no tamanho padrão, ressalta o atual presidente da Associação, Paulo Sérgio Nascimento.

Passados pouco mais de 10 anos, alguns hábitos dos visitantes mudaram. Com os avanços na tecnologia, adicionando câmeras fotográficas aos celulares, a procura pelas fotografias caiu um pouco. Mesmo assim, além dos associados, sete cabines de revelação funcionam no entorno da estátua. Cada proprietário de cabine tem direito a cinco vagas de fotógrafo. Juntando todos, são quase 100 empregos. Alguns, como Paulo Sérgio, chegam a faturar mais de R$ 700 em um único dia movimentado, como o Dia de São Francisco. A véspera do Natal é outra data atraente, completa.

Essa é exatamente a intenção da professora Ana Clara Machado, de Fortaleza. Depois da visita no dia dedicado ao padroeiro de Canindé, pretende retornar antes das festas de fim de ano. Para ela, 24 de dezembro é uma data especial e a estátua lhe traz boas recordações. Como não tem habilidade com o celular, sempre pede a um dos fotógrafos para fazer o registro no seu aparelho e ainda leva a fotografia de recordação. "Eles sabem o ponto exato para o efeito na imagem com o meu Santo querido. São educados e o preço é justo", comenta.

Ainda no entorno da escultura religiosa, funcionam bares. Mais de uma dezena de ambulantes e barracas improvisadas também aproveitam o espaço visitado todos os dias da semana.