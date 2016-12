Região tem opções diversificadas

00:00 · 31.12.2016 por André Costa - Colaborador

Em Barbalha, fica o Arajara Park, com tobogãs, trilhas ecológicas, piscina de ondas, tirolesa e arvorismo. Por ano, a atração recebe, aproximadamente, 110 mil visitantes ( Foto: Hélio Filho )

Juazeiro do Norte. Quando se fala em Cariri, é fácil relacionar a região com a religiosidade em volta do patriarca juazeirense, Padre Cícero Romão Batista, ou com as incontáveis fontes naturais que a região dispõe. No entanto, nos últimos anos, as opções se diversificaram.

Turismo religioso, parques, trilhas ecológicas, artesanato e culinária são alguns dos atrativos desta região, que atrai milhões de pessoas todos os anos. Somente em Juazeiro do Norte, maior cidade do interior, o número de visitantes ao ano ultrapassa a marca dos dois milhões de turistas, a maioria deles romeiros, que chegam à cidade durante as seis grandes romarias realizadas durante o ano.

Religiosidade

São várias igrejas diferentes. As principais são a Basílica de Nossa Senhora das Dores, onde ocorreu o primeiro milagre da transformação da hóstia em sangue; a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde está sepultado Padre Cícero; o Santuário do Sagrado Coração de Jesus e o Santuário de São Francisco. Todas ostentam riqueza histórica e arquitetura singular.

Natureza

Aos aventureiros, os destinos também são múltiplos. No triângulo Crajubar, são inúmeras opções de trilhas ecológicas, algumas delas com percursos desafiadores mas que, ao fim, reservam uma vista única da Chapada do Araripe. Em Santana do Cariri, a trilha leva até o Pontal da Santa Cruz, onde os turistas podem desfrutar de um pôr do sol cujos os últimos raios se misturam com os paredões da Chapada, formando um espetáculo de cores surpreendentes.

Com um pouco de sorte, o turista que se aventura por entre a Chapada, pode se deparar com inúmeros animais. A fauna local é composta por diversas espécies de répteis, insetos e mamíferos. Já foram catalogadas 290 espécies de aves, com destaque para o soldadinho-do-araripe, ave ameaçada de extinção e que é encontrada somente na região da Floresta do Araripe.

Arte

Para quem aprecia a arte, o Centro de Cultura Mestre Noza, em Juazeiro, é um ótimo lugar para conhecer. Abrange centenas de peças de artesanato, principalmente em madeira, mas também em palha de carnaúba, argila e vidro. Além de instrumentos rústicos como triângulo e zabumba. O ateliê do artesão Espedito Seleiro, em Nova Olinda, é outro destino bastante procurado pelos turistas.

Lazer

Janeiro marca também o período de transição de temperatura na região. Com a chegada das chuvas, as temperaturas diminuem. Porém, enquanto os termômetros ainda registram altos índices, com sensação térmica próximo aos 40ºC, os turistas podem refrescar o calor em diversos parques e clubes que dispõem de piscinas naturais e muita área verde.

No distrito do Caldas, em Barbalha, foi construído um complexo turístico com hotel, fontes e grutas naturais. Também em Barbalha, está o Arajara Park, com tobogãs, trilhas ecológicas, piscina de ondas, tirolesa e arvorismo. Por ano, o clube recebe cerca de 110 mil visitantes.