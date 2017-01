Região do Cariri registra primeiras chuvas do ano

00:00 · 11.01.2017 por André Costa - Colaborador

Em Várzea Alegre, a chuva trouxe alívio ao sertanejo e prejuízo à malha viária. No trecho urbano da BR-230, uma cratera foi aberta na madrugada ( Foto: Augusto César )

Juazeiro do Norte. Em cada um dos primeiros 10 dias do ano, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em pelo menos um município. O Cariri era, até ontem, a única região sem registros de pluviosidade no ano. Segundo o boletim diário da instituição, entre as 7h de segunda-feira e 7h de ontem choveu em 32 cidades, das quais 17 no Cariri.

Os três maiores volumes de chuva foram apontados nesta região. Lavras da Mangabeira liderou, com 43mm; seguido por Várzea Alegre (39.4 mm) e Cedro (27.2mm). Com a chuva das últimas horas, o Cariri obteve média acumulada de 14mm. Segundo o meteorologista da Funceme, David Ferran, a média histórica para o mês de janeiro na região é de 148mm.

"Esse número de 14mm não quer dizer nada. O mês nem mesmo chegou à metade. Então, pode ser que, eventualmente, chova bastante em alguns dias consecutivos e eleve essa média", ressalta. Ainda conforme o especialista, apesar de a região ser caracterizada por incidência de chuvas antes das demais localidades do Estado, o último mês foi diferente.

"O Estado fechou dezembro com desvio positivo. Choveu 14% a mais do que o verificado na média histórica para o mês. Neste mesmo período, o Cariri obteve desvio negativo de 34%. A média é de 66mm e foram observados 43mm", concluiu.

Conforme David, a nebulosidade está associada a um Cavado de Altos Níveis (CAN) e ao avanço de áreas de instabilidade atmosféricas do oceano para o continente.

Para as próximas horas, há possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea, sul e centro-sul do Estado. Na quinta-feira pela manhã, pode chover no centro-norte. Nas demais regiões, o céu fica entre parcialmente nublado e claro.