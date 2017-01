Redações de alunos do Interior se destacam

00:00 · 20.01.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Ipu. Foi com alegria que o aluno da Escola Estadual de Educação Profissional Antônio Tarcísio Aragão, José Maykel Rodrigues Félix, 18, recebeu o resultado das provas do Enem, referentes a 2016. O estudante do 3° Ano do Curso Técnico em Hospedagem obteve 960 pontos, o que o colocou como a melhor pontuação do Município, localizado na região Norte do Estado. Maykel, que é um estudante aplicado e leitor assíduo dos livros da biblioteca da sua escola, se deu bem, ao discorrer sobre o tema "Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil".

Preparação

Além do destaque em Redação, o jovem, que pretende ingressar na vida acadêmica em Arquitetura ou Direito, obteve notas acima de 600 em outras disciplinas, como Matemática (869). "O preparo na escola é bem intenso, e eu já vinha estudando para outros concursos que pretendo tentar neste ano. No início, eu não acreditei no resultado, mas na medida em que os amigos e o pessoal da escola chegavam para me parabenizar, comecei a ver que era verdade", disse Maykel, com o brilho no olhar daquelas pessoas que sabem a importância de um feito como esse, diante da acirrada disputa que a prova do Enem País afora.

Para atingir esse desempenho, Maykel diz que não há fórmula a ser seguida, a não ser disciplina e dedicação. Acompanhamento de um professor interessado e muita orientação também contam na busca por atingir metas. Segundo o aluno, o apoio da professora foi fundamental durante as aulas.

"Nós temos a meta de alcançar os mil pontos na Redação do Exame e esse resultado do Maykel reflete um pouco do meu trabalho, pois obtivemos, em 2013, 960 pontos com a aluna Alana Dias; em 2015, outros 960 pontos, com o aluno Pedro Henrique Xerez; e agora o Maykel, com esse excelente resultado, voltando a colocar a escola em destaque", comemora Ingridh Dájara dos Santos, professora de Língua Portuguesa.

O resultado obtido por Maykel, se reflete em todas as turmas da Escola Profissionalizante, instalada há 6 anos no Município do Norte do Estado, que oferece sete cursos para 465 alunos, sendo 80% deles vindos da rede Pública Municipal de Ensino. O ritmo puxado das atividades, que vão das 7h às 17h, com nove aulas de 50 minutos cada, além do currículo diversificado, tem garantido outros destaques estaduais e nacionais.

"Esse resultado vem de todo um conjunto que busca reforçar cada vez mais o desempenho dos nossos alunos. A família também tem contribuído para essa melhoria. Os pais têm sido bem participativos no crescimento dos nossos alunos", afirmou o diretor da escola, João Marconi Paz Filho.

Outro destaque cearense na Redação da Edição de 2016 do Enem é de Pedra Branca, município do Sertão Central do Ceará. O aluno Helário Azevedo e Silva Neto, também da Rede Pública, obteve nota mil. Helário foi um dos 77 alunos que tiraram a nota máxima na prova.

O feito foi compartilhado pelo governador Camilo Santana em seu perfil nas redes sociais. O jovem já ganhou destaque em outras ocasiões, uma delas como tricampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Resultado em Redação

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza estudo, pesquisa e avaliações sobre o Sistema Educacional no Brasil, na prova de Redação, a maioria dos participantes, 1.987.251, obteve nota entre 501 e 600. Apenas 77 conseguiram nota 1.000 e 291.806 zeraram a prova ou tiveram a redação anulada. Das redações que tiraram zero, um dos principais motivos foi a fuga do tema proposto (46.874).

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, com relação às notas de Redação do Enem, ainda não houve divulgação por Estado. Dessa forma, só os estudantes podem acessar suas notas.