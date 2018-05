Recuperações das estradas têm sido constantes

00:00 · 05.05.2018

O Departamento Estadual de Rodovias (DER) aponta os problemas das CEs como pontuais. Para resolvê-los, neste mês, está licitando obras de pavimentação e restauração em 252Km de rodovias. Hoje são 627,97Km de obras em andamento. Do total, 146,85Km correspondem a obras de pavimentação e 326,44 Km a restauração. Há, ainda, 154,68Km de duplicação. O investimento nessas ações totaliza R$ 742,5 milhões, provenientes do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Todavia, a população de Paramoti, no Sertão Central, ainda aguarda solução para a CE-162. A rodovia liga o Município à BR-020. A via apresenta buracos em vários trechos, alguns desses quase intransitáveis. Em março último, o Governo do Estado assinou Ordem de Serviço para o início das obras de restauração, no valor de R$ 5,3 mi. Até o momento, a empreiteira vencedora da licitação não começou os serviços. São 12,9Km. Segundo o DER, o atraso se deve à falta de licenciamento ambiental.

Na região Norte, as chuvas provocaram a destruição parcial de rodovias. É o caso da CE-321, uma das mais movimentadas da Serra da Ibiapaba. Liga os municípios de São Benedito e Graça, em cerca de 24Km. Parte do asfalto rachou por conta do acúmulo de água. Também houve deslizamentos na encosta, assim como erosão do solo, no trecho conhecido como Cinta da Serra. A via contribui para o transporte de mercadorias.

Já em Aurora, no Cariri, um ônibus escolar atolou no Sítio Crioulas, em 26 de abril. A população fez um protesto, pedindo a melhoria da via, que liga a localidade à sede do Município. No entanto, ela é a continuação da CE-153, que vai até Lavras da Mangabeira. O DER informou que a obra de pavimentação está prevista para o fim do ano.

Sobre as recuperações, o DER divulgou licitações para obras na CE-065, com 8,79Km do trecho Maranguape - Ladeira Grande; na CE-138, 18,22Km do trecho Pereiro - Divisa com o Rio Grande do Norte; na CE-329, 19,60Km do trecho entroncamento BR-403 / CE-183 Amanaiara - Reriutaba e recuperação de 33,39Km da CE-469, do trecho Crateús - Divisa com o Piauí.

Há, ainda, a pavimentação de 140Km. São 51Km na CE-351, trecho Quiterianópolis - Parambu; 14,46Km na CE-269, trecho Potiretama - Divisa CE/RN; 9,43Km na CE-151, trecho Umari - Baixio; 32,17Km na CE-497, trecho Itapeim - Boqueirão do Cesário / BR-116; 7Km na CE-386, trecho Contorno de Farias Brito; 9,74Km na CE-138 (BR-226), trecho Ererê - Divisa CE/RN; 11,5Km do trecho Óros - Santarém e aproximadamente 32Km da CE-390, trecho Jardim - Penaforte. O investimento previsto é de R$ 276 milhões.

Nesta sexta-feira, o Governo do Ceará anunciou o lançamento, na segunda-feira (7), de um novo pacote de obras rodoviárias do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Ceará.