Previsão de chuva para todo o Ceará

00:00 · 09.01.2017 por Carolina Kossling - Repórter

Fortaleza. O Ceará fez os primeiros registros significativos de chuva em 2017 neste fim de semana, entre as manhãs de sábado (7) e de domingo (8). Para hoje (9) e os próximos dias, a previsão dos pesquisadores da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de possibilidade de chuva em todo o Estado.

Entre às 7h de sábado e as 7h de ontem, foram registradas chuvas em 22 municípios. A Capital cearense concentrou a maior pluviometria com 55,6 mm no acumulado do período. Os outros maiores registros aconteceram em Lavras da Mangabeira (46 mm); Caucaia (38 mm); Pentecoste (35 mm); Redenção (34,6 mm); Pindoretama (23 mm); Orós (23 mm) e Maranguape (22 mm).

De acordo com a Funceme, as precipitações são características do período de pré-estação chuvosa do Estado, que ocorre entre dezembro e janeiro. Ontem, por volta das 8h da manhã, por imagem de satélite observou-se que existiam nuvens sobre o Ceará em virtude do avanço de áreas de instabilidade atmosféricas do oceano para o continente, padrão analisado nos últimos dias.

Na madrugada e manhã de domingo, o tempo permaneceu com nebulosidade variável e chuva isolada em nas regiões com maior concentração, no Litoral Norte, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

Próximos dias

Para hoje, a Funceme prevê nebulosidade variável com chuva em todas as regiões. Já para amanhã (10), a expectativa da Instituição é de possibilidade de chuva isolada em todas as localidades do Estado.