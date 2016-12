Prefeitura de Quixadá é ocupada por servidores

00:00 · 21.12.2016 por José Avelino Neto - Colaborador

Servidores públicos da Prefeitura ocuparam o Centro Administrativo, onde o prefeito Wellington Xavier despacha, protestando em relação ao atraso no pagamento do mês de novembro ( Foto: Cleumio Pinto )

Quixadá. Servidores públicos deste Município do Sertão Central do Ceará, distante cerca de 170Km de Fortaleza, ocuparam, na manhã de ontem, o Centro Administrativo, onde o prefeito Wellington Xavier despacha. Os trabalhadores protestavam em relação ao atraso no pagamento do mês de novembro. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 300 pessoas participaram do ato.

O protesto teve início nas primeiras horas da manhã. De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixadá (Sindesp), Neiva Estevam, a classe ocupou de forma pacífica a parte interna e externa do Centro Administrativo. Os manifestantes usavam faixas e bandeiras e cobravam uma decisão da gestão atual sobre os atrasos.

A presidente do Sindicato reivindicava pela categoria uma reunião com o prefeito para decidir a data dos pagamentos de novembro que, segundo afirma, ainda não foram depositados, além de outra para o mês de dezembro. Ela explicou que Wellington Xavier realizou o pagamento do décimo terceiro salário antes mesmo de quitar os proventos de novembro, ato que o Sindicato desaprova.

"O Sindesp analisa que o ato foi uma manobra política para evitar penalidades. O prefeito tomou a decisão de pagar o décimo terceiro antes de pagar novembro para não ser penalizado nem ficar inelegível no futuro. A categoria não aceitou essa decisão. Nós deliberamos assembleia e viemos protestar", detalhou a sindicalista.

Wellington Xavier teria explicado, em um áudio que circulou em programas de conversas instantâneas, que pagaria, até o fim da tarde de ontem, os servidores do fundo geral e da Educação. Aposentados e contratados da Saúde estariam, até então, sem previsão de pagamento. Na assembleia, o Sindesp ignorou o áudio. "Nós, enquanto Sindicato, não reconhecemos esse áudio e sim o que tiver na legalidade", disse Neiva.

Os trabalhadores aguardaram o prefeito por toda a manhã. No início da tarde, uma equipe representado a categoria foi recebida pelo chefe de gabinete, Pedro Baquit.

Depósito

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a classe teria o pagamento depositado ontem e estaria disponível nas contas hoje. Servidores da Saúde e os aposentados seriam pagos até a próxima sexta-feira. Até o início da semana que vem, a Prefeitura deve pagar os proventos de dezembro.