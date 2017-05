Prefeitos dizem não ter verba para evento

00:00 · 04.02.2017

Fortaleza. Em São Benedito, o prefeito Gadyel Gonçalves informou que garantirá o Carnaval da cidade. A exemplo de outros municípios, onde há uma grande expectativa de movimentação de dinheiro, durante o período, a festa será viabilizada por meio de parceria com a iniciativa privada, cabendo ao Município dispor dos serviços públicos para a manutenção da logística do evento.

"Apoiamos o governador Camilo Santana em não priorizar como investimento o período carnavalesco, mas, para o gestor municipal é diferente, sobretudo quando a sua cidade conquistou essa preferência popular pela festa", diz Gadyel.

Recusa

Em Aquiraz, o prefeito Edson Sá disse que o Município não dará nenhum apoio à festa carnavalesca. Ele informa que concorda com a proibição de repasse do poder público, em vista da crise financeira e da falência em que se encontram as prefeituras. Com isso, estão suspensos os festejos que anualmente acontecem em Iguape e na Prainha.

Já na Praia do Presídio e no Porto das dunas, os eventos estão garantidos, pois se tratam de iniciativas de setores empresariais. "Não vejo sentido em uma Prefeitura gastar até R$ 1 milhão, quando há uma realidade de cofres vazios", afirma.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) firmou, na última segunda-feira (30), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura daquela cidade, no qual a gestão municipal se comprometeu em não realizar despesas com eventos festivos, em especial, durante o Carnaval e emancipação política do Município, enquanto não forem quitados todos os salários e vencimentos dos servidores, que se encontram atrasados.