Precipitações em 42 cidades

00:00 · 01.02.2017 por André Costa - Colaborador

Juazeiro do Norte A pré-estação chuvosa no Estado, que teve início em dezembro, chegou ao fim ontem, com três dias consecutivos de precipitações de fraca intensidade. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7 horas de segunda-feira e 7 horas desta terça, choveu em apenas 43 cidades, com volume máximo registrado de 42 milímetros, em Nova Olinda, no Cariri, região com maior incidência de chuva no mês de janeiro.

LEIA MAIS

.Pré-estação chuvosa ficou 21% abaixo da média no CE

Em seguida, aparecem no ranking das maiores precipitações as cidades de Altaneira (30.5 mm), também no Cariri e Fortaleza (29.6 mm). Na capital cearense, apesar do baixo volume, vários pontos de alagamentos foram registrados, além de congestionamento durante toda a manhã de ontem. Os municípios de Barro e Farias Brito, ambos no Cariri, completam a lista das cinco maiores chuvas.

O primeiro dia de fevereiro deve ter, conforme previsão da Funceme, nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões do Ceará. Para amanhã, o prognóstico é de possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, céu entre parcialmente nublado e claro. Quanto aos açudes, as precipitações do mês anterior serviram, apenas, para amenizar o processo de evaporação dos reservatórios. Isso porque o nível dos 153 açudes cearenses é de apenas 6.2%. Do total, 137 estão abaixo dos 30% e nenhum deles está acima dos 90%, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).