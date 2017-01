Precipitações diminuíram a intensidade nas últimas 24h

00:00 · 31.01.2017 por André Costa - Colaborador

Juazeiro do Norte. As chuvas no Estado têm perdido à intensidade nos últimos dias. Entre as 7h de domingo e as 7h de ontem, choveu em apenas 24 dos 184 municípios cearenses, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A pluviosidade foi divida entre as regiões do Litoral, Cariri e Sertão Central. O maior volume, no entanto, foi registrado na cidade de Barroquinha, na Zona Norte do Ceará, com 37,2 mm; seguido por Crateús (26.8 mm) e Uruoca (14 mm).

Desta forma, o mês de janeiro se encaminha para o fim com cerca de 30% de chuvas registradas abaixo da média histórica para o período. De acordo com a Funceme, o esperado para janeiro é de 98,7 milímetros acumulados em todo o Estado e, até este domingo, o órgão havia observado 70 milímetros, o que representa 28,4% a menos que a média histórica.

Algumas cidades acumulam desvio positivo. São os casos de Pires Ferreira (83,6% acima da média histórica), Martinópole (83,4% positivos), São Gonçalo do Amarante (81%) e Potengi (80,9%). No entanto, o Cariri é a única região com chuva acima da média para o período. Para esta terça-feira e amanhã, a Funceme prevê nebulosidade variável com possibilidade de chuvas em todas as regiões do Estado.

Os açudes cearenses seguem em situação crítica. Na última semana, com a queda na intensidade pluviométrica, o nível total dos 153 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) caiu de 6,3% para 6,2% e 137 reservatórios seguem com volume abaixo dos 30%, sendo 48 no volume morto e 38 completamente secos. Por outro lado, foram registrados aportes em 12 açudes, o que permitiu que o Açude Jenipapeiro II deixasse de estar seco. (A.C.)