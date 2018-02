00:00 · 27.02.2018

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 103 municípios nas últimas 24 horas. A maior delas foi em Brejo Santo, com 109 milímetros. A previsão para hoje é de nebulosidade variável com períodos de chuva no litoral norte, na serra da Ibiapaba e no centro-sul do Ceará. Nas demais regiões cearenses, também há possibilidade de chuva.