Prazo termina hoje em 12 municípios do Interior

00:00 · 19.12.2017 por Alex Pimentel - Colaborador

Quixadá. Os eleitores deste Município, Choró e Ibaretama, pertencentes à 6ª Zona Eleitoral, com sede em Quixadá; e ainda Ibicuitinga, Morada Nova, Palmácia, Umirim, São Luís do Curu, Uruburetama, Tururu e Barro, totalizando 12 municípios do Interior do Ceará, têm somente até esta terça-feira (19) para realizarem a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Eles devem procurar os postos de atendimento para evitarem o cancelamento dos seus títulos eleitorais.

Segundo o TRE-CE, os trabalhos de revisão estão avançados em todos esses municípios. Entretanto, em Morada Nova 14 mil eleitores, o equivalente a 33% do total de 58 mil, ainda precisam comparecer aos postos de atendimento para fazerem o recadastramento e a biometria.

Nos demais municípios com recadastramento previsto para encerramento hoje, o índice de comparecimento aos cartórios está acima dos 80%. Em Ibicuitinga, 88% dos eleitores já regularizaram os seus cadastramentos. Em Ibaretama, Choró e Palmácia, são 87%. Quixadá, onde está concentrado o maior número de eleitores do Sertão Central, dos 58.076 mais de 82% realizaram o recadastramento.

Pelos levantamentos do diretor do Cartório Eleitoral da 6ª Zona, Marcelo Fontenele, até ontem, 10.700 eleitores de Quixadá, 1.570 de Ibaretama e 1.550 de Choró ainda não tinham comparecido para o recadastramento. Como o atendimento médio diário de 160 eleitores, mesmo tendo capacidade para atender 320 por dia, a maioria não vai conseguir regularizar a situação eleitoral no prazo.

Quem perder

A alternativa será procurar o Cartório e já tendo o título cancelado, apresentar os documento e solicitar o desbloqueio. Esse procedimento será realizado somente até o fim de fevereiro, acrescentou o diretor.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo TRE-CE, nas Eleições de 2018, 129 dos 184 municípios cearenses terão 100% dos seus eleitores recadastrados com biometria. A meta é recadastrar cerca de 75% do eleitorado do Estado até 9 de maio do próximo ano e atingir 100% em 2020.

Balanço

Para o ciclo 2017-2018, 67 municípios estão passando pelo processo de revisão biométrica. Deste total, 43 já encerraram os trabalhos, restando ainda os 12 municípios que finalizarão os trabalhos hoje e ainda mais 12 municípios em 2018: Icó, Jaguaribe e Aurora, no dia 31 de janeiro; e Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena, Boa Viagem e Caucaia, no dia 28 de fevereiro do próximo ano.

Todo eleitor é obrigado a comparecer ao Cartório Eleitoral para o recadastramento, até mesmo quem tem mais de 70 anos de idade. Apenas quem tem alguma dificuldade extrema, como por exemplo, em decorrência de doença grave, AVC, mal de Alzheimer ou acidente de trânsito, poderá solicitar a dispensa, mesmo assim, precisará preencher um requerimento especial e encaminhá-lo ao juiz eleitoral para avaliação e deferimento, completou Fontenele.

Mais informações:

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

Rua Jaime Benévolo, 21

Fortaleza

Telefone: (85) 3453-3500