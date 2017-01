Pipeiros suspendem serviço por falta de pagamento

00:00 · 18.01.2017 por José Avelino Neto - Colaborador

Em Banabuiú, os motoristas se uniram a colegas de Quixadá e Ibaretama e fizeram o bloqueio da CE-361, que liga a cidade ao Cariri e à Capital ( Foto: José Avelino Neto )

Banabuiú. Motoristas cadastrados na Operação Carro-Pipa, do Governo Federal, realizaram, ontem, protestos em vários municípios do Interior do Ceará. Os pipeiros cobravam uma resposta para o atraso de pagamento que, conforme eles, chega a cinco meses. Os protestos ocorreram com o bloqueio de vias das cidades. Houve tumultos e, em alguns casos, a Polícia precisou intervir.

Em Banabuiú, no Sertão Central, os motoristas se uniram aos de Quixadá e Ibaretama e realizaram o bloqueio da CE-361, que liga a cidade a municípios do Cariri e à Capital. O protesto começou por volta de 8h e permaneceu até o fim da tarde. Segundo os organizadores, cerca de 34 pipeiros participaram do ato. Vanderlândio Silveira Carneiro, 42, à frente do movimento, explicou que os motoristas passam por dificuldades. Sem dinheiro, ainda teriam que arcar com a manutenção dos veículos.

"Desde setembro que não recebemos nada. Soubemos que tem um dinheiro aí que caiu, mas a gente teve uma reunião com o coronel do Exército em Fortaleza e ele disse que voltou por causa de uma burocracia. A gente não tem mais crédito nem para comprar fiado", disse. Ele ainda detalhou que os cartões utilizados pelos motoristas para o registro de viagens, estão sem funcionar e nossas viagens não estão sendo registradas.

Com o protesto, o trânsito na cidade ficou interrompido. Ônibus foram impedidos de seguir viagem nos dois sentidos. As viagens para Quixadá em transportes alternativos também foram suspensas. Os pipeiros estavam liberando apenas viagens com pacientes em veículos de secretarias de saúde. Funcionários de uma fábrica de metais, que fica na entrada da cidade, chegaram ao trabalho a pé. Flávio Tavares, 43, passava pela cidade com oito mil litros de leite. A bebida deveria chegar antes do meio-dia a uma fábrica em Caucaia, mas, com o protesto, a viagem ficou comprometida. Joana Dark Pereira, 28, perdeu uma consulta porque também não conseguiu chegar a tempo com o bloqueio.

No meio da manhã, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Polícia Militar (PM) negociaram e a via foi liberada por cerca de 30 minutos, mas a via voltou a ser bloqueada em seguida.

Os atos se repetiram em Morada Nova, Limoeiro do Norte e Ibicuitinga, onde também houve o bloqueio de estradas. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) tentaram negociar com os pipeiros a liberação dos trechos, mas eles reivindicavam a presença da imprensa e resposta do Exército. Em nota, a Comunicação da 10ª Região Militar disse que está empenhando todos os esforços para regularizar os pagamentos e que até a próxima semana os débitos serão regularizados. A nota esclareceu que, entre os problemas que resultaram no atraso estão "pendências no cadastro dos prestadores de serviço e uma falha operacional e logística".

A Operação Carro-Pipa é subordinada ao Exército Brasileiro e de competência do Governo Federal. No fim de novembro, a expectativa do Exército era fechar 2016 com a destinação de R$ 1,06 bi, um incremento de 15,3% em relação aos R$ 920,8 mi de 2015. Em 2017, os recursos devem ficar acima de R$ 1 bi. Até o fim do ano quase 900 municípios do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais eram atendidos pela Operação.