Pinacoteca abriga obras de renomados

00:00 · 31.12.2016

O novo prédio, localizado na histórica Praça do Theatro São João, se une ao reinaugurado Museu Madi como importante equipamento cultural da cidade

Sobral. Este Município tem, desde a última quinta-feira (29), ampliada a possibilidade de aproximar mais o público apreciador da arte, em todas as suas nuances, por meio da inauguração de sua nova Pinacoteca. O prédio, que abrigou por anos a Casa do Papai Noel, ao lado do Theatro São João, passou por ampla reforma para receber quadros e esculturas de artistas nacionais e internacionais.

Acervo

O acervo possui cerca de 200 obras, doadas por um colecionador, que reuniu ao longo dos anos, trabalhos de artistas renomados, como o paulista Antônio Gomide, pintor, escultor, decorador e cenógrafo; o pintor, desenhista e designer ítalo-brasileiro Eliseu Visconti; os irmãos Rodolfo, que se destaca por suas esculturas, e Henrique Bernadeli, gravador e pintor; Oswaldo Teixeira, pintor, crítico, professor e historiador de arte brasileiro; e Giorgina de Albuquerque, outra desenhista, pintora e professora também brasileira.

Raimundo Cela

Nas paredes da Pinacoteca, instalada no prédio com cerca de 200 metros quadrados de área, também se destacam obras do cearense Raimundo Cela, importante pintor, desenhista e professor, filho de mãe sobralense e pai espanhol, formado pela Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, com passagens pela Europa, onde também se destacou com suas gravuras. A arte de Raimundo Cela divide espaço com outros ícones do século XIX, espalhados por espaços dedicados à arte brasileira acadêmica, arte brasileira moderna, artistas internacionais, latino-americanos, e de pintura de flores e também paisagens.

No segundo piso, a Pinacoteca reserva espaço, em três salas, para artistas cearenses. De acordo com Roberto Galvão, presidente do Instituto ECOA, que administra o equipamento, "a ideia é aproveitar todo o espaço que o prédio oferece, para recebermos pessoas em horário convencional, ou ainda tarde e noite", informou.

Roberto Galvão não entrou em detalhes sobre o valor das obras expostas, mas se reservou a comentar sobre o que seria "uma pequena representação da arte, onde as pessoas que visitarão o local, possam ter uma visão mais aproximada desses renomados artistas, por meio de seus trabalhos.

Esse diálogo entre a Pinacoteca e o Museu Madi vai ampliar essa possibilidade, entre estudantes, pessoas da comunidade e as novas gerações de artistas, para estudo, pesquisa, ou apenas apreciação, no interior do Ceará", finalizou.