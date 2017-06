Pesquisa estimula plantio da fava

00:00 · 10.06.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

No laboratório do IFCE, alunos do Curso Técnico em Agricultura realizam estudos com objetivo de impulsionar, na região, o cultivo da fava, uma espécie de feijão

Tianguá. Filho de agricultores, Jonas Mendes da Silva (23), morador da Zona Rural de Viçosa, na Serra da Ibiapaba, sempre quis ajudar os pais no cultivo da terra. O desejo de ampliar as possibilidades da agricultura familiar se tornou real, quando o jovem ingressou no curso de agricultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Tianguá, no Norte do Estado.

Espécie precisa ser conservada no Ceará

Aprovado para o Curso de Agricultura, Jonas passou a ter acesso a informações, antes desconhecidas pela família de agricultores, sobre o cultivo de fava, até hoje, explorado modestamente na região, em comparação ao feijão e outras culturas de subsistência. De acordo com o estudante, o aprendizado adquirido com as técnicas passadas de geração a geração tendem a perder força, a partir do momento em que se tem acesso ao conhecimento científico.

Conhecimento

Mas, ainda, segundo o pesquisador, que possui pequenas áreas de plantio de fava consorciada com milho e feijão, o importante, mesmo, é ampliar o conhecimento utilizando, tanto a sabedoria popular quanto o experimento, por meio da ciência.

Para Jonas Mendes da Silva, o curso de agricultura chamou sua atenção pela possibilidade de explorar mais a fava aqui na região, como maior oferta de alimento. "O projeto ampliou meus conhecimentos sobre esse tipo de cultivo, e minha família já sente a diferença, com a introdução das novas técnicas que passamos a empregar, em nossa área plantada, de fava, que ocupa apenas 20% do espaço, em sua maioria, reservado ao feijão de sequeiro", disse.

Estudo

O projeto, ao qual o estudante de agricultura se refere, diz respeito ao trabalho realizado com os alunos do Curso Técnico em Agricultura do IFCE, com o objetivo de impulsionar o cultivo dessa variedade de feijão, na Serra da Ibiapaba. Até hoje, mesmo de fácil adaptabilidade ao solo e clima do Ceará, por questões culturais, não exerce grande atrativo aos produtores. Nem é tão cultivada nem muito pesquisada quanto o feijão comum, segundo dados do estudo.

A pesquisa também busca fornecer informações ao produtor sobre o manejo de adubação, introduzindo o potássio nesse tipo de cultura, já que a fava necessita muito desse nutriente, encontrado abundantemente na natureza, principalmente na água salgada e em outros minerais.

Colheita

Iniciado em janeiro deste ano, o plantio está em fase final de ciclo, já que a fava leva em torno de cento e trinta dias para ser colhida. A estimativa dos pesquisadores é de colher, aproximadamente, 300 quilos da leguminosa. A fava foi plantada numa área aberta, com total de 20 metros de largura por 50 metros de comprimento; tamanho ideal para os estudos da pesquisa. Isso permite manter um melhor controle de produção e acompanhamento das variáveis do produto, o cultivo conta com cerca de quatrocentos pés.

Além disso, foi plantada em regime de sequeiro, aquele sem irrigação, que depende de um uso eficaz e eficiente da limitada umidade do solo, levando em consideração as irregularidades de precipitações de água, tão características das regiões de semiárido, como ocorre no Ceará, que conta com a chamada quadra chuvosa, que se estende de janeiro a maio, e aguarda avaliação final das equipes de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Melhor adaptação

Conforme o engenheiro agrônomo José Adeílson Medeiros do Nascimento, um dos idealizadores do projeto, pelas condições do Nordeste, essa variedade de feijão é até melhor adaptada para cultivo: "Mas devido a questões culturais, ela fica em plano menor, quando se leva em consideração o interesse nesse tipo de plantio, por parte dos agricultores", explica.

Ainda segundo o professor busca-se fornecer mais informações ao produtor sobre o correto manejo da fava, para que seja obtido seu melhor aproveitamento, em todos os aspectos possíveis do plantio. José Adeílson reforça outro ponto forte da fava: a facilidade de adaptação a regiões de clima variado, como o da Serra da Ibiapaba, por exemplo, bem mais ameno que o encontrado nas regiões de sertão.

Números

O levantamento feito pela pesquisa de Tianguá aponta que, apesar de não se tratar de uma cultura de grande expressão comercial no Ceará, além de trazer poucos ou quase nenhum dado de produção, muitos agricultores relatam que, dependendo da variedade utilizada no plantio, a fava pode chegar uma produtividade de 900 a 1.200 quilos, por hectare. De acordo dados recentes do Senso Agropecuário, do IBGE, o Brasil plantou 24.651 hectares, em 2014, e, destes, 23.697 foram no Nordeste; ou seja, mais de 95%, do plantio total, com destaque para o Ceará, que obteve rendimento médio em torno de 390 toneladas/hectares.

Também envolvida com a pesquisa sobre a fava, a estudante Samara Rodrigues dos Santos (20), neta e filha de agricultores, se sentiu atraída pelo Curso e pela possibilidade de aprender mais sobre o cultivo e expandi-lo, em sua região.

"Acredito que, ainda sendo a maior fonte de trabalho aqui na Serra, a agricultura tem muito a crescer, em termos de mercado de trabalho, ainda mais com a possibilidade de ampliação do cultivo da fava. Pretendo contribuir para essa mudança, ainda mais porque a agricultura está presente na minha vida, desde cedo, por conta da minha família", ressalta.

Enquete

Qual a importância de projeto?

"Eu entrei nessa pesquisa com o intuito de aprender mais sobre a fava, justamente por acreditar que ela é muito importante para o desenvolvimento da agricultura na região. É mais uma opção de alimento"

Tanila Silva Almeida

Estudante da IFCE

"Acho muito importante porque eu mesmo não sabia muito sobre a fava. Aqui, a gente pode explorar todas as possibilidades desse tipo de alimento, no que diz respeito a sua capacidade de produção"

Thiago Moreira Rodrigues

Estudante do IFCE