Pequenas agroindústrias enfrentam dificuldades

00:00 · 04.02.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

O segmento foi atingido de forma grave: dispensa de mão-de-obra, queda na fabricação dos produtos, perda de capital e crescimento das dívidas, que se acumulam nos bancos ( Fotos: Honório Barbosa ) Os empresários investiram, acreditaram no mercado, no crescimento da demanda, mas veio a seca, a crise econômica nacional, retração do consumo

Iguatu. Há cinco anos, a seca vem inviabilizando o setor agropecuário no sertão cearense. O desemprego aumentou no campo, a produção agrícola caiu, a criação de animais ficou mais difícil. Diante desse quadro de devastação quase total, o segmento das pequenas agroindústrias foi atingido de forma grave: dispensa de mão-de-obra, queda na fabricação dos produtos, perda de capital e crescimento das dívidas, que se acumulam nos bancos. Algumas unidades foram desativadas e outras correm risco de fecharem as suas portas em breve.

>Setor apresenta reivindicações

Os empresários investiram, acreditaram no mercado, no crescimento da demanda, mas veio a seca, a crise econômica nacional, retração do consumo. Resultado: a maioria obteve financiamentos para investir na implantação das pequenas plantas industriais, expansão dos negócios e hoje não consegue pagar os empréstimos, cujos valores mais do que triplicaram por causa dos juros.

Dívidas

A inadimplência ameaça os pequenos produtores rurais. Há risco de perda de propriedades e de equipamentos dados por garantia nos financiamentos bancários. "Perco noite de sono preocupado com a situação que se agrava a cada mês, sem chuva", disse o empresário Antônio Jackson Pinheiro, do Laticínios Milhã. "A seca há cinco anos vem devastando tudo, mas a gente continua sem poder, com fé em Deus e com coragem".

Jackson Pinheiro, em 2009, fez um financiamento de R$ 960 mil no Banco do Nordeste (BNB) para implantação de quatro projetos. Começou em 1994, como produtor artesanal de queijo coalho, beneficiando três mil litros de leite por mês e, em 2009, abriu a indústria de laticínios, ampliando para 10 mil litros. Atualmente, caiu para seis mil. Chegou a gerar 40 empregos diretos, mas hoje está só com a metade disso. A unidade produz queijo coalho, minas, mussarela, ricota. "Existe mercado, mas o setor é muito concorrido", disse. Pinheiro observa que Milhã, antes do atual ciclo de seca, produzia cerca de 85 mil litros de leite por dia, mas hoje caiu para 30 mil. No Município, há cerca de 400 pequenos criadores e 15 laticínios.

O setor reclama da falta de apoio do governo. "Estamos abandonados, sem atenção", disse Pinheiro. "Queremos trabalhar, produzir, gerar emprego". A principal reivindicação da agroindústria é a inclusão do segmento no programa de refinanciamento das dívidas agrícolas para prorrogação dos débitos e obtenção de descontos.

Refinanciamento

O presidente do Sindicato Rural de Quixeramobim, Cirilo Vidal, luta para inserir na lei de refinanciamento das dívidas rurais a agroindústria, que não foi contemplada. A medida legal só atendeu a agropecuária. "Isso é um grave equívoco. Precisamos de uma renegociação urgente, caso contrário haverá fechamento das unidades e perda de bens dados em garantia a partir de execução judicial", frisou.

Vidal é uma das vítimas da crise financeira, hídrica e da modalidade de cobrança dos inadimplentes. Há três anos teve que suspender a produção da agroindústria Quinali, que fabricava manteiga, queijo coalho, ricota, leite pasteurizado tipo barriga mole e beneficiava polpa de frutas. Em 1999, financiou R$ 246 mil, já pagou R$ 274 mil, mas ainda deve R$ 1,2 milhão. "Tornou-se uma dívida impagável. Foram treze anos de trabalho que terminaram dessa forma", lamentou.

O produtor rural, João Rodrigues, da empresa Campo Verde, em Quixeramobim, resume que a situação não poderia estar mais difícil. "Estamos enfrentando cinco anos seguidos de chuvas abaixo da média, sem capital de giro e inadimplentes com os financiamentos de investimentos. O laticínio beneficiava 10 mil litros por dia, mas agora caiu 70%, está só com três mil", conta. A unidade, que fabrica produtos derivados do leite, reduziu de dez para sete empregados.

A situação bancária de Rodrigues revela também as consequências da inadimplência. "Em 2010, financiei cem mil reais, já paguei trezentos mil e ainda devo mais de cento e cinquenta mil", conta. "O mercado sofreu retração, a produção caiu e veio a impossibilidade de quitar as parcelas do financiamento", completa.

Dificuldades

O empresário José Antunes, da agroindústria Cambi, em Ibaretama, sofre, com a escassez de chuvas, queda na oferta da matéria-prima (o leite pelos criadores). Houve, portanto, um aumento da dificuldade de produção de derivados de reconhecida qualidade no mercado regional.

"A situação está cada vez mais difícil e, se não chover logo, não há como manter uma estrutura com 40 empregados diretos, diante da falta de água e de leite. A indústria enfrenta a concorrência desleal das queijarias artesanais, de produtos sem certificação, e os supermercados impõem taxa para venda dos produtos", diz. Antunes lembra que a unidade beneficiava 20 mil litros de leite por dia, mas agora caiu para 10 mil. São fabricados 25 produtos derivados.

A seca e o desmantelamento das pequenas agroindústrias afetam os criadores de gado de leite no sertão. Hoje, a compra do produto tem preço imposto pelos grandes laticínios. "A pequena agroindústria paga, em média, 30% a mais no litro do leite em relação aos grandes laticínios", observa Vidal.