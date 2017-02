Passado e presente se unem no Sítio Histórico de Sobral

00:00 · 04.02.2017 por Marcelino Júnior - Colaborador

Complexo do Patrocínio reúne Igreja, Museu do Eclipse e Planetário, um dos pontos mais visitados da cidade Diversos antigos estilos arquitetônicos são observados em cada detalhe das edificações existentes no Sítio Histórico de Sobral

Sobral. Circular pelo Centro deste Município do Norte do Ceará pode significar uma viagem no tempo, ainda mais se for daquelas pessoas atentas aos detalhes; principalmente, aqueles que imortalizaram determinado estilo de época ou característica arquitetônica, muitas vezes ocultos pela poluição visual, tão comum aos centros urbanos. Numa época em que os avanços da arquitetura e da tecnologia fazem surgir mais estruturas modernas e arrojadas, que se justificam por estarem alinhadas ao seu tempo, preservar se tornou o verbo da vez, para o município de quase 200 mil habitantes, que olha para o futuro, cercado por um antigo conjunto urbanístico que dialoga com o novo.

Tombado como Patrimônio Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em agosto de 1999, o Centro Histórico de Sobral, formado por preservados casarões antigos, sobrados, igrejas e praças, compõe um cenário que convida a um passeio sem pressa margeado pelo Rio Acaraú. O conjunto arquitetônico, protegido por lei, abriga 1.247 imóveis dos séculos XVIII, XIX e XX, de estilos diferenciados onde se destacam Barroco, Colonial, Neoclássico, Art Nouveau e Art Déco, compreendidos numa área total de 5,33Km.

Reformas

O tombamento, que garante a continuidade da história visual de formação da Cidade, também preserva seu sítio histórico e abre espaço para ampliação do planejamento urbano de forma ordenada, ao longo dos anos, como o que vem ocorrendo tanto na área do sítio histórico quanto em seu entorno. No pacote de reformas, se destacam a restauração do Theatro São João e da Casa do Capitão-Mor; requalificação do Largo das Dores; reforma do Boulevard do Arco; a urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú; e a ocupação de antigos galpões de uma fábrica com a instalação da Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes (Ecoa).

Novo Centro

As mudanças no cenário urbanístico trouxeram, ainda, o alargamento e padronização de calçadas, em parte do Centro Histórico, além da troca do asfalto quente por blocos intertravados de concreto, que ajudam a infiltrar a água das chuvas, proporcionando uma melhoria climática para minimizar o impacto do calor, tão popular na cidade, sendo até motivo de brincadeiras em rodas de conversas entre os próprios sobralenses ou por quem visita o lugar. Obras de requalificação de praças e prédios históricos também fazem parte do pacote de reformas.

A instalação do Parque do Mucambinho e Parque da Cidade se soma ao conjunto turístico, cultural e de lazer que Sobral oferece. O projeto "Sobral Novo Centro", responsável por todas essas mudanças no visual da Cidade e no que se refere à ocupação desse complexo de importantes equipamentos, tem outra ação à espera de sair do papel, que é a diminuição da poluição visual com a internalização em dutos, da fiação elétrica e telefônica de todos os postes do Sítio Histórico, que começam a receber luminárias de estilo colonial.

Turismo

Os recursos, oriundos dos governos Municipal, Estadual e Federal têm parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no projeto que representa a maior intervenção em áreas históricas do Nordeste do País, incorporando não apenas a valorização de monumentos tombados, como a melhoria da qualidade de vida da população, inclusive, no que se refere à acessibilidade, com um olhar voltado ao turismo histórico.

"Por meio desses investimentos, ao longo dos anos, nosso Sítio Histórico tem tido uma importante valorização de sua área, além de seus monumentos, com edificações de estimado peso cultural. Com essas mudanças, nós oferecemos mais locais de visitação e a cidade atrai mais pessoas, o que gera renda para o município", afirma a secretária de Urbanismo de Sobral, Marília Gouveia Ferreira Lima.

Outro projeto que começa a ganhar corpo é o financiamento de reforma de imóveis privados para aqueles proprietários de comércios, ou pessoas residentes dentro do perímetro histórico. Lançado pelo Banco do Nordeste (BNB), em dezembro último, o edital disponibiliza o valor total de R$ 1,8 milhão para os trabalhos de requalificação predial, que incluem alvenaria e parte elétrica. Os imóveis devem preencher alguns requisitos para serem aceitos pelo projeto. As propostas devem ser encaminhadas até meados de abril deste ano para serem analisadas.

Limpeza

O casal Johan e Lucimar Sprik mora na Holanda e, de passagem por Sobral, se encantou com o que viu. Lucimar gostou das sacadas dos prédios e da quantidade de monumentos tão próximos uns dos outros. "Vamos ficar por pouco tempo, mas temos aproveitado o máximo para andar a pé e conhecer melhor a cidade. Já sabia um pouco desse lado de preservação histórica pela internet, mas nada se compara a estar aqui e ver o quanto as ruas e fachadas são tão charmosas. Pretendo vir novamente, com mais calma para conhecer um pouco mais dessa história", disse, enquanto Johan comparava a cidade com outros centros históricos. "Nós viajamos muito pelo Brasil, e o que me chamou mais atenção, nesse ponto da cidade, foi a limpeza, além da ausência de pichações nos muros dos prédios. A cidade está de parabéns", vibrou o empresário.

Enquete

Qual a importância da preservação do patrimônio?

"Acho uma iniciativa importante, que vai além da preservação da arquitetura dos prédios, pois ajuda a manter viva a memória do povo que formou o lugar. As pessoas que moram mais afastadas do Centro devem visitá-lo, não apenas para suas compras, mas também para observar mais as belezas de suas fachadas"

Miguel Silva - Professor universitário

"Acho que a preservação ajuda a mesclar um pouco o passado com o presente, e valoriza mais a história da nossa formação. Eu sou de Sobral, mas moro fora do País há 14 anos. Estou a passeio e me enche de orgulho ver nosso Centro Histórico tão bem cuidado. Chama atenção, não apenas de quem está conhecendo"

Genival Sousa - Comissário de bordo