Paróquia das Dores celebra centenário no dia de hoje

A capela de Nossa Senhora das Dores, em 20 de janeiro de 1917, foi elevada a Paróquia da cidade fundada pelo Padre Cícero ( Foto: Elizângela Santos )

Juazeiro do Norte. Quando Padre Cícero Romão Batista migrou do Crato para Juazeiro do Norte, em 1872, para ser vigário do então vilarejo, já existia a capela de Nossa Senhora das Dores que, em 20 de janeiro de 1917, foi elevada a Paróquia da cidade fundada pelo Padim Ciço, como o religioso é conhecido. Hoje, portanto, a Paróquia celebra seu centenário. A programação, iniciada no (15), chega ao fim com celebração matinal na Capela do Socorro. De lá, às 18h, os católicos, com todas as paróquias de Juazeiro, saem em procissão para a Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. A festividade será encerrada com uma missa às 19h.

A presença das demais paróquias de Juazeiro na celebração do centenário é uma forma de representar as quatorze paróquias que compõe a região forânea 2 da diocese de Crato, pois foi desta Igreja centenária que elas surgiram. O objetivo, explicou Francisca Sampaio, membro da coordenação do centenário, "é mostrar aos romeiros que nesta região não tem só uma paróquia e também fazer com que os membros das paróquias vivenciem a tradicional experiência que os romeiros fazem ao chegar a Juazeiro, de trazer o andor do seu padroeiro e levar até a Capela do Encontro".

A veste litúrgica de dom Gilberto Pastana, que presidirá a missa solene, foi inspirada em uma casula do Padre Cícero, como homenagem ao sacerdote. "Embora o padre Cícero não tenha sido o primeiro pároco da Basílica, a nossa intenção é de trazer à tona a memória dele, um grande marco para a criação e estruturação da Paróquia, pois, como a gente bem sabe, Juazeiro do Norte cresceu e se desenvolveu em cima da figura, vida e devoção ao padre Cícero", explicou o padre Antônio Romão, vigário da Basílica.

A ideia inicial era que o presidente da celebração utilizasse uma vestimenta usada pelo próprio padre Cícero, mas, para garantir a sua conservação, o plano inicial foi alterado. A casula confeccionada durante 30 dias, em Recife, é inspirada em uma que foi adquirida pelo Padim em 19 de outubro de 1888 e utilizada durante a missa de fundação do Apostolado da Oração de Juazeiro do Norte, o terceiro mais antigo do País.

"A Paróquia é singular pela história que carrega e por sua arquitetura belíssima. É um local onde os fiéis podem sentir de perto o amor da Mãe das Dores pelos seus filhos. São muitos os motivos que fazem desse local um santuário especial e é por conta disso que a Paróquia acaba atraindo visitantes o ano inteiro", detalha padre Antônio.