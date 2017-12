Parambu registra chuva de granizo

00:00 · 22.12.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Parambu. As chuvas de pré-estação, que começaram na segunda quinzena deste mês, se intensificaram, ontem, com ocorrência de granizo nesta cidade, na região dos Inhamuns; destruição parcial de telhado e de cobertura de uma quadra esportiva em Tarrafas (Centro-Sul); e queda de árvore em Nova Olinda (Cariri). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 39 municípios.

As cinco maiores chuvas registradas entre as 7h de quarta-feira e 7h de ontem ocorreram em Guaramiranga (31.2mm), Cascavel (21.5mm), Aracoiaba (21.4mm), Beberibe (21mm) e Parambu (18 mm). A previsão para hoje é de tempo nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado.

As chamadas chuvas de pré-estação (dezembro e janeiro) são geralmente provocadas por um fenômeno meteorológico denominado de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, sistema de baixa pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12Km de altura.

Surpresa

Os moradores da área serrana de Parambu, na divisa entre os estados do Ceará e Piauí, foram surpreendidos com a chuva de granizo, que ocorreu no fim da tarde de quarta-feira. Segundo os relatos, o tempo ficou nublado, houve ventos fortes, relâmpagos, trovões e chuva de granizo. Uma roça que estava com a mata nativa queimada (broca), técnica antiga e condenada para o preparo de solo visando ao plantio de grãos de subsistência, ficou coberta de gelo. O branco dos cristais de granizo encobriu o preto dos restos da queimada, modificando a paisagem. A moradora Antonia Nogueira disse que foi a primeira vez que viu uma chuva com gelo.

O meteorologista da Funceme Davi Ferran disse que as imagens de satélite, ontem, mostravam formação de nuvens com até 9Km de altura, do tipo cumulonimbus, que provocaram a chuva de granizo em Parambu. "O difícil é o granizo chegar à superfície porque, aos 5Km de altura, já começam a derreter as pedras grandes", explicou.

Destruição

Na cidade de Tarrafas, uma forte chuva, rápida, com ventos e trovões, causou destruição. O teto de uma quadra esportiva caiu e parte da cobertura da Prefeitura também, na tarde de quarta-feira. Um pluviômetro local registrou 20mm. O líder comunitário Mauro Bantim disse que ficou apreensivo com os relâmpagos e trovões. Em Nova Olinda, a chuva ocasionou a queda de duas árvores; e de parte da cobertura de um galpão na Av. Perimetral.

> Vídeo mostra roçado coberto de gelo: