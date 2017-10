Pai e filho entre o conserto de móveis e de instrumentos

00:00 · 14.10.2017 por Honório Barbosa Colaborador

Foto: Honório Barbosa

Iguatu. Um serviço típico de centros urbanos - restauração de móveis antigos e conserto de instrumentos musicais de corda - funciona no distrito de José de Alencar, zona rural deste Município. A Lyrius Arts, movelaria e luthieria, vem atraindo clientes da região Centro-Sul do Ceará que encontram a oportunidade de preservar e manter em funcionamento as suas peças raras, algumas herdadas da família.

A Lyrius Arts é tocada por, Neudo Matos, 54, marceneiro, e por Bertolino Matos (Beto), 29, luthier. São pai e filho que trabalham com muita dedicação e mostram amor pela arte da restauração. Habilidades não lhes faltam. Os equipamentos de ferro e madeira deslizam entre os dedos firmes e por mãos ágeis para dar vida às peças que, no passado mais longínquo, tiveram serventia.

"Somos da família Bertoldo da Costa, dotada para as artes, com origem em Rio do Peixe, na Paraíba, e migrou para o Ceará", apressa-se em contar Neudo Matos. "Sempre houve muitos carpinteiros, ferreiros". Matos lembra dos pais e tios e cita Tomé e Bertolino, como exemplos e diz que a origem é italiana.

Neudo Matos e os irmãos (Regineudo, Reginaldo, Assis e Afonso) começaram as atividades de carpintaria no Sítio Gado Bravo, zona rural de Iguatu. Naquele tempo, o trabalho era mais voltado para a montagem de peças domésticas das casas rurais: cadeira de couro, mesas, pé de pote e cantareira. Em 1988, Reginaldo veio para esta cidade, onde desenvolveu a habilidade no ateliê de Mauro Artesão, e depois trabalhou com outros marceneiros, Tadeu e Antônio Lopes. Hoje dedica-se à produção de móveis planejados.

No sítio, a família dividia o trabalho no roçado, a limpa do mato, o plantio de feijão, milho, melancia e de outras culturas de subsistências. O trabalho na agricultura é feito com mais intensidade durante o primeiro semestre de cada ano, quando transcorre a quadra chuvosa. No tempo de escassez das chuvas, os irmãos dedicavam ao corte de madeira para fornecer lenha para as cerâmicas de produção de telhas e tijolos. Há também a criação de ovinos para consumo próprio e o excedente é comercializado na localidade.

Em 1992, Neudo Matos resolve ir para Fortaleza, na companhia dos quatro irmãos. Deixou para trás o sertão e procurou melhores condições de vida na Capital. "Ficamos mais de dez anos, trabalhando com móveis projetados, em um galpão em Messejana", contou. "Depois fizemos o caminho de volta".

A justificativa para o retorno foi o crescimento da violência em Fortaleza e o aumento da concorrência, além do elevado custo de vida. "Trouxemos experiência, foi um período de aprendizado e nos especializamos", disse Matos. Inicialmente, instalaram-se em Iguatu e depois houve a divisão entre os irmãos, cada um seguindo o seu caminho.

No distrito de Alencar, há três irmãos. Além de Neudo, Reginaldo e Afonso. "Viemos para cá porque o aluguel é mais barato e estamos mais perto de casa, dos nossos pais, que já estão idosos, e que moram no sítio Gado Bravo", disse Neudo Matos. Diariamente, ele e a mulher, que faz um curso de corte e costura oferecido pelo Senac, percorrem a pé, entre a oficina e a moradia, na área rural, cerca de quatro quilômetros. "É uma caminhada pela manhã e à tarde", explicou. "Faz bem para o coração e evitar de a gente ficar gordo".

Reginaldo e Afonso mantiveram o trabalho na produção de móveis planejados e Neudo dedicou-se à arte de restaurar mobiliário antigo. A propaganda é feita boca em boca e por meio de redes sociais. "As pessoas trazem móveis lá de Iguatu e de outras cidades", contou Matos. Cristaleira, bancada, arca, cômodas, mesas, petisqueiro, oratório e outras peças já foram restaurados pelas mãos do artista.

Luthier

Beto Matos é estudante de Mecatrônica, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Cedro. Diariamente, faz o caminho entre o distrito de Alencar e a faculdade, cerca de 40Km. No período da tarde, dedica-se à arte da luthieria na oficina que divide com o pai. "Quero seguir na profissão de luthier e aproveitar a aprendizagem da parte elétrica para aplicar no conserto de guitarras, baixo, pedais e violão", explicou.

O jovem luthier é autodidata e, graças às aulas à distância, por meio da internet, já fez três cursos on line na área. "Aprendi só e hoje está mais fácil o acesso às informações, ao conhecimento técnico", pontuou. Além da habilidade de consertar os instrumentos, é músico. Toca violão e guitarra e integra a Banda Lyrius que apresenta repertório de pop rock e MPB.

O próximo sonho de Beto Matos, é a fabricação de instrumentos. "Estou no caminho e pretendo fazer curso em outra cidade, de especialização", disse. "Quero investir na área que eu gosto". Por enquanto, não tem faltado instrumentos para o artista consertar. O tempo médio de reparo é de uma semana.

Mais informações:

Lyrius Arts

Telefones: (88) 9 9702-8243 / (88) 9 9643-8337