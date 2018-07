Os desafios para fazer fluir a terceira maior frota do Estado

00:00 · 14.07.2018 por Marcelino Júnior - Colaborador

Os dados de maio deste ano mostram que Sobral tem 92.869 veículos, e fica atrás, apenas, de Juazeiro do Norte (118.463) e Fortaleza (1.102.497) ( Fotos: Marcelino Júnior ) O Metrô de Sobral interliga parte da Cidade, por meio das linhas Sul (7,2Km) e Norte (6,7Km). Em junho, 118.511 passageiros utilizaram o transporte ferroviário, segundo levantamento da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos

Sobral. Localizado no Norte do Estado, este Município com pouco mais de 200 mil habitantes, segue como a quarta economia do Ceará, a segunda maior do Interior nordestino, segundo pesquisa do IBGE (2010). Esses números, que dão destaque à economia do Município encravado no Semiárido cearense, se somam a outro ranking que chama a atenção quando o assunto é trânsito e mobilidade urbana.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Sobral é o terceiro município do Ceará em número de veículos ativamente em circulação. Os dados consolidados em maio deste ano mostram que a frota de 92.869 veículos fica atrás, apenas, de Juazeiro do Norte (118.463) e Fortaleza (1.102.497). Levando em consideração o impacto que essa realidade provoca no cotidiano dos moradores, a Coordenaria Municipal de Trânsito tem se desdobrado para dar conta da crescente demanda por mais espaço nas vias que cortam a cidade.

Medidas

Os desafios de buscar mais fluidez no tráfego de veículos têm mobilizado, cada vez mais, as ações da Coordenadoria. Mudanças no sentido de trânsito de algumas vias mais movimentadas, alteração do tempo dos semáforos, principalmente nos horários considerados mais pesados, ou seja, na ida ao trabalho, ao meio-dia, e no retorno para casa, além da proibição de circulação de veículos com peso acima de 2,9 toneladas em horário comercial, no Centro Histórico da Cidade, têm representado certo impacto no fluxo diário.

"Além dessa série de ações, que incluem o pedestre, levando em consideração a acessibilidade, também adquirimos novos semáforos inteligentes que mudam seu tempo, conforme o fluxo, em determinados horários, nos cruzamentos, voltando ao normal à noite, por exemplo. Esse equipamento permite 16 tipos de controle de tempo. O objetivo é diminuir o congestionamento e também os acidentes, que foram cerca de 55 por mês, no ano passado. Hoje, estão numa faixa de 40, em sua maioria, apenas com danos materiais", explica Julif Tabosa Guedes, coordenador Municipal de Trânsito.

Transporte público

Outro desafio é dar conta da demanda por transporte público de qualidade. Hoje, o deslocamento coletivo é feito por cerca de dez micro ônibus e 14 vans, a uma média de R$ 1,80, a viagem. A concessão é dada pela Prefeitura. Outras alternativas de transporte são os mototáxis (753), ao valor de R$ 3,50, podendo aumentar, dependendo do horário ou distância da viagem; e o VLT, com tarifa de R$ 1, subsidiada pela Prefeitura.

O Metrô de Sobral interliga parte da Cidade, por meio das linhas Sul (7,2Km) e Norte (6,7Km). Em junho deste ano, 118.511 passageiros utilizaram o transporte ferroviário, de acordo com levantamento da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Maria Renata Freire, 40, foi uma dessas pessoas. Mas para ela, o sistema ainda carece de um atendimento mais abrangente. "As estações do VLT ainda ficam longe de muitos pontos importantes da Cidade; e os ônibus, além de precários, demoram muito para chegar, pois rodam boa parte dos bairros para dar conta dos muitos passageiros", reclama.

Plano de Mobilidade

"Sabemos que essa faixa da população possui uma estrutura de transporte coletivo que ainda não é a ideal. Mas estamos em adiantado processo de execução do edital para futura licitação de empresas que prestem esse serviço. As novas sete linhas de ônibus, incluídas no nosso Plano de Mobilidade Urbana, serão integradas ao VLT, por meio de uma estação multi modal, no nosso caso, unindo os transportes ferroviário e rodoviário, com uma única passagem. A ideia é extinguir o atual modelo de concessão que temos com o transporte urbano", explica Saulo Passos Ramos, coordenador de Mobilidade de Sobral.

"O PlanMob é um instrumento de planejamento urbano instituído pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei que apresenta um conjunto de princípios e diretrizes que orientam as ações públicas de mobilidade dos municípios", pontua.

E de acordo com o levantamento da situação de mobilidade de Sobral, dos 203.682 habitantes, cerca de 150.726 se concentram no perímetro urbano. Na chamada divisão modal, que leva em consideração o deslocamento dos moradores, 32% utilizam o carro, assim como a motocicleta (32%); 21% circulam pela cidade de bicicleta, em cerca de 12Km de ciclovias; outros 12% utilizam ônibus, e os 3% restantes percorrem o perímetro urbano a pé.

Fique por dentro

Plano contou com técnicos e opinião pública

O plano de Mobilidade Urbana de Sobral foi elaborado durante 14 meses, e contou com a participação de técnicos em mobilidade, de técnicos da Prefeitura de Sobral e de representantes da sociedade civil.

A elaboração do plano foi realizada em quatro etapas de trabalho. No fim das etapas 1, 2 e 3 foram realizadas audiências públicas para a inclusão da opinião da sociedade civil no processo.