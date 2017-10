Orós terá programação cultural nesta semana

00:00 · 10.10.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Orós. Em comemoração aos sete anos da ONG Realeza Nordestina, no distrito de Santarém, zona rural deste município na região Centro-Sul, de 11 a 14 deste mês haverá programação com teatro, cinema, shows, dança, exposições e oficinas fotográficas.

O evento começa nesta quarta-feira, com exposição fotográfica e apresentação de peças do musical "Construindo o Quinze", baseado na obra literária "O Quinze", de Rachel de Queiroz, a partir das 8h, no Centro Comunitário Joaquim Cândido. Na localidade, haverá ação cultural com participação dos alunos e pais em oficinas de dança e de pintura em pano de prato, pela manhã, na Escola Manoel Moreira Pequeno. No mesmo local, será realizada no período da tarde, oficina de artes cênicas.

"O teatro é uma possibilidade de instrumento de inclusão social e uma ferramenta utilizada para abrir horizontes na vida e no ambiente de trabalho", destaca Édson Cândido. Em seguida, haverá cortejo da Realeza Nordestina com apresentações artísticas nas ruas da comunidade.

Na quinta-feira (12), a programação inclui apresentação da peça "Goela Abaixo", do grupo Abu e Jeremias, de Fortaleza, a partir das 19h, na praça da localidade. "20% de arrogância, 30% de intolerância e 50% de bênção divina, eis a receita perfeita para o número mais visto e menos esperado da terra", destaca o anúncio do espetáculo.

Serão exibidos filmes em um telão na praça: "Narradores de Javé", de Eliane Caffé, que trata de um desaparecimento de um povoado imerso por água de uma hidrelétrica; e o premiado "Céu de Sueli", de Karim Ainouz, com enredo e locações na cidade de Iguatu.

Na sexta-feira, segue apresentação dos artistas da Realeza nas ruas de Orós, a partir das 9h; e, à tarde, haverá a oficina "Fotografia de Bolso", que propõe um olhar sobre a cidade pela tela dos smartphones, em formato de roda de conversa, sob a orientação de Willian Ferreira. O dia ainda terá show literário e musical sobre o sertão e de suas belezas. O Artista tem como fonte inspiradora os textos de João Cabral de Melo Neto, apresentado por Ismael Cariri, de Fortaleza, a partir das 19h, na Praça de Santarém. Em seguida, apresentação de dança pelo grupo "Dance For You", do coreógrafo, Yago Venicius. Encerrando a noite, o show Kattery trata de uma formação de jovens e talentosos cantores que resolvem ecoar os clássicos e históricos ritmos da MPB, nas vozes do quarteto Ozamelia, Duda, Jessé e Lenilson.

No sábado, haverá roda de conversa, sobre a partilha da vida das memórias comunitárias, com mediação de Antônio Jorge Andrade e Francineide Cândido, no Memorial Joaquim Cândido Sobrinho. O encerramento terá o musical "O Quinze", da obra de Raquel de Queiroz, com mais de 50 artistas, entre crianças, jovens e adultos, com direção geral de Fábio Holanda. Paralelamente, haverá exposição.